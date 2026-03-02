România continuă să se confrunte cu creșteri semnificative ale prețurilor la alimente, fiind considerată „campioana scumpirilor la alimente” în Uniunea Europeană. Datele recente arată că inflația alimentară a atins 7,86% la începutul anului 2026, afectând bugetul zilnic al românilor.

Pentru o persoană singură, cheltuielile medii lunare pentru alimente sunt estimate între 800 și 1.200 RON, în funcție de preferințele de consum și locul de achiziție. Analiza piețelor indică un buget de aproximativ 1.100 – 1.300 RON pentru produse de bază cumpărate din supermarketuri.

În cazul unei familii de doi adulți și doi copii, coșul minim pentru un trai decent – care include atât alimente, cât și alte cheltuieli esențiale – depășește 10.500 RON lunar. Această sumă reflectă dificultatea tot mai mare a familiilor de a menține un standard de viață rezonabil în contextul inflației ridicate.

Conform analizelor piețelor și datelor Trading Economics, prețurile pentru principalele produse de consum au evoluat astfel:

Pâine (500 g): 4 – 6 RON

Lapte (1 litru): 7 – 8 RON

Ouă (12 bucăți): ~16 RON

Piept de pui (1 kg): 25 – 33 RON

Brânză locală (1 kg): ~60 RON

Germania înregistrează o inflație alimentară de 2,1%, influențând bugetele gospodăriilor, dar țara rămâne competitivă în Uniunea Europeană datorită rețelei dense de discounteri. Chiar dacă prețurile sunt mai mari decât în anii precedenți, sistemul german de retail oferă opțiuni pentru toate tipurile de consumatori.

Pentru un adult, cheltuielile lunare pentru alimente variază între 200 € și 400 €, în funcție de locul de achiziție și stilul de consum:

Econom: 200 € – 250 €, cumpărături realizate exclusiv la discounteri precum Aldi, Lidl sau Netto.

Mediu: 300 € – 350 €, combinând discounteri și supermarketuri tradiționale, precum Rewe sau Edeka.

Pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, bugetul lunar estimat pentru alimente este între 600 € și 1.000 €, în funcție de preferințe și locul de cumpărare.

Analiza piețelor arată următoarele prețuri orientative pentru produsele de consum de bază:

Pâine (500 g): 1,70 € – 2,00 €

Lapte (1 litru): 1,10 € – 1,30 €

Ouă (12 bucăți): 3,30 € – 4,10 €

Piept de pui (1 kg): 11,00 € – 14,50 €

Cartofi (1 kg): ~1,15 €

Mere (1 kg): 2,30 € – 2,90 €

Franța înregistrează o stabilitate relativă a prețurilor alimentelor, după perioade de inflație ridicată. Inflația alimentară a fost estimată la 2,1% la începutul anului, iar costul coșului de cumpărături reflectă o creștere moderată față de anii precedenți. În ciuda prețurilor relativ comparabile cu cele din România pentru anumite produse, salariile rămân semnificativ mai mari, oferind un nivel de trai mai ridicat.

Pentru un adult, cheltuielile medii lunare pentru alimente sunt între 250 € și 350 €, în funcție de stilul de consum:

Buget economic: ~200 €, achiziții realizate la discounteri precum Lidl, Aldi sau Stockomani.

Buget recomandat (2400 kcal/zi): ~365 € pentru un regim alimentar echilibrat.

O familie formată din doi adulți și doi copii va cheltui lunar între 750 € și 1.000 €, în funcție de orașul de reședință și preferințele alimentare.

Diferențele între supermarketurile tradiționale (Carrefour, Auchan) și discounteri pot influența costul final al cumpărăturilor:

Baguette / Pâine (500 g): 1,20 € – 1,80 €

Lapte (1 litru): 1,15 € – 1,35 €

Ouă (12 bucăți): 3,65 € – 4,00 €

Piept de pui (1 kg): 8,00 € – 12,60 €

Carne de vită (1 kg): 17,60 € – 19,00 €

Cartofi (1 kg): 1,30 € – 1,80 €

Brânză locală (1 kg): ~16,00 € (prețurile variază în funcție de sortiment și calitate)

Austria rămâne una dintre cele mai scumpe țări din Uniunea Europeană pentru cumpărături alimentare, cu prețuri care depășesc frecvent media Germaniei cu 10-15%. Deși inflația alimentară s-a stabilizat în 2026, costurile ridicate se mențin din cauza standardelor stricte de calitate și a cheltuielilor logistice asociate zonelor montane.

Pentru un adult, cheltuielile medii lunare pentru alimente variază între 300 € și 450 €, în funcție de tipul de magazin și stilul de consum:

Buget redus: ~250 €, concentrat pe achiziții de mărci proprii la discounteri precum Hofer sau Lidl.

Buget mediu: ~380 €, cumpărături la supermarketuri tradiționale, precum Billa sau Spar.

O familie formată din patru persoane va cheltui între 900 € și 1.300 € pe lună, în funcție de oraș și preferințele alimentare.

Conform estimărilor, principalele produse de consum au următoarele prețuri orientative:

Pâine (500 g): 2,00 € – 2,50 €

Lapte (1 litru): 1,35 € – 1,55 €

Ouă (12 bucăți): 4,20 € – 4,80 €

Piept de pui (1 kg): 13,00 € – 16,00 €

Mere (1 kg): 2,50 € – 3,00 €

Bere locală (0,5 L): 1,10 € – 1,40 €

Pentru un adult, cheltuielile medii lunare pentru alimente sunt estimate între 200 € și 300 €, în funcție de stilul de consum și locul de cumpărături.

O familie formată din patru persoane poate acoperi costurile alimentare cu un buget lunar între 650 € și 900 €, păstrând astfel Bulgaria în topul țărilor cu costuri alimentare reduse din UE.

Bulgaria se remarcă prin prețuri accesibile la produsele lactate și legumele autohtone, menținându-se sub media europeană:

Pâine (500 g): 0,75 € – 1,00 €

Lapte (1 litru): 1,20 € – 1,45 €

Ouă (12 bucăți): 2,80 € – 3,50 €

Piept de pui (1 kg): 6,50 € – 8,50 €

Brânză tip Feta/Sirene (1 kg): 7,00 € – 10,00 €

Roșii (1 kg): 1,80 € – 2,50 €

Pentru un adult, cheltuielile medii lunare pentru alimente sunt estimate între 220 € și 320 € (aproximativ 85.000 – 125.000 HUF).

O familie formată din patru persoane poate acoperi necesarul alimentar cu un buget lunar între 700 € și 950 €, în funcție de stilul de consum și de tipul magazinului ales.

Analiza pieței alimentare ungare arată următoarele prețuri orientative pentru principalele produse: