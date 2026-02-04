George Simion, liderul AUR, a declarat miercuri în Parlament că programul „Prima Casă” ar trebui să fie complet scutit de impozite, argumentând că taxarea locuinței de domiciliu este excesivă și nedreaptă, mai ales pentru cei care dețin o singură proprietate.

Simion a atras atenția că în alte state europene, precum Italia, proprietarii cu o singură locuință nu plătesc taxe atât de mari, iar în România mulți ajung să achite sume între 1.000 și 2.000 de euro, „practic ești chiriaș în propria ta casă”, a subliniat el.

„Prima Casă trebuie exceptată de plata vreunui impozit. Asta se întâmplă și în Italia și în alte state normale din Uniunea Europeană. Sunt situații în care oameni care au o singură locuință ajung să plătească impozite de 1.000–2.000 de euro. Practic, ești chiriaș în propria ta casă”, a afirmat Simion.

În contextul fiscalității, liderul AUR a pus accentul pe legătura între taxe și starea democrației în România. Într-un comentariu legat de propunerea lui Kelemen Hunor de reducere a impozitelor locale cu până la 50%, Simion a afirmat că revenirea la alegeri libere și respectarea voinței cetățenilor sunt mai importante decât modificările fiscale.

„Înțeleg faptul că și etnicii maghiari s-au trezit, îi felicit, cu toții suntem cetățeni ai României. Domnul Kelemen Hunor ar trebui să înțeleagă faptul că trebuie să revenim la democrație, la alegeri libere, mai degrabă decât la niște taxe normale”, a spus liderul AUR, adăugând că „fără revenirea la democrație și la vocea poporului român, nu vom avea pace socială”.

De asemenea, Simion a criticat actualul guvern, pe care l-a numit „ilegitim”, acuzându-l că nu are soluții reale pentru populație și se limitează doar la creșterea taxelor. El a subliniat că fără o reformă democratică autentică și respectarea drepturilor cetățenilor, tensiunile sociale vor continua să afecteze România.