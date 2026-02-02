Fostul premier Victor Ponta a vorbit la „România TV” despre economia României și relațiile ei cu alte țări. El a spus că țara noastră nu va putea evita criza mondială care vine și a criticat măsurile Guvernului Bolojan, mai ales schimbările făcute de miniștrii USR. Ponta a comparat situația cu o boală, spunând că România este bolnavă și Guvernul încearcă să o trateze cu forță, nu cu grijă.

El a explicat că majorarea taxelor și tăierile de cheltuieli afectează oamenii. Potrivit lui, românii plătesc cea mai scumpă energie, iar guvernul ar trebui să se gândească la cetățeni, nu doar la cei care l-au votat. El a spus că nu ar trebui să se reducă bani de la mame, bolnavi sau studenți pentru a cumpăra arme. În opinia lui, guvernul USR acționează pentru a fi lăudat de Bruxelles și Berlin, nu pentru a proteja viața românilor, care plătesc scump la mâncare și îngheață în case.

Ponta a criticat decizia României de a se împrumuta pentru înarmare. El a spus că oamenii au fost speriați de pandemie și apoi de amenințarea Rusiei, dar că în realitate nu există un risc imediat pentru București, Berlin sau Paris, iar teama e folosită pentru a justifica cheltuieli mari pe arme.

În plus, Ponta a mai spus că USR nu ar fi trebuit să fie în guvern, pentru că partidul lor avea doar 10% din voturi.

„România este bolnavă și vine domnul Bolojan și o operează cu toporul, nu cu bisturiul. Românii plătesc cea mai scumpă energie. Prim-ministrul nu este dator doar celor care l-au votat. Dacă guvernezi cu gândul la români, atunci zici că taxa asta este o prostie. Banii pe care îi arunci pe tancuri și avioane, nu poți să îi tai de la mame, bolnavi și de la studenți. Acest guvern USR-ist nu guvernează pentru români, vor să fie lăudați la Bruxelles, la Berlin. În mod normal ar trebui să te preocupe viața românilor tăi. (…) Românii îngheață, în casă, plătesc cele mai mari prețuri la mâncare. Întâi ne-au prostit cu pandemia, acum în fiecare zi îl scot pe câte un general să ne spună că trebuie să ne pregătim, că rușii ne atacă. De patru ani în Ucraina se bat pe niște sate, să mă minți în fiecare zi că vin rușii la București, Berlin, Paris, e o minciună ca să ne înarmăm”, a punctat Ponta.

Victor Ponta a criticat lipsa României de la consiliul de pace de la Davos, unde câteva zeci de state, printre care Ungaria și Bulgaria, au semnat o declarație pentru pace. El a spus că Trump a inițiat consiliul și a întrebat cine îl susține. Ungaria și Bulgaria au participat, dar România a stat pe margine, doar analizând situația, iar consiliul a avut loc fără noi. Ponta a spus că, în felul acesta, România rămâne în urmă și pierdem avantajul, pentru că țara este condusă de oameni care nu se pricep.

De asemenea, el a criticat Guvernul Bolojan pentru că nu avertizează clar populația. Potrivit lui, guvernul spune doar că situația va fi mai rea anul viitor, dar oamenii nu trăiesc cu prognozele, ci cu realitatea zilei.

Ponta a avertizat că România nu va putea evita criza care vine și a explicat că țara noastră este vulnerabilă, pentru că trăim prea mult pe datorie și ne împrumutăm constant. În opinia lui, pierdem treptat teren pe toate fronturile: la alimente, energie și producția de mașini, și această situație nu va putea fi evitată.