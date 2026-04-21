Costul unei consultații la notar poate varia de la gratuit până la câteva sute de lei, în funcție de mai mulți factori. În general, consultațiile pot avea loc fie online, fie direct la biroul notarial. Pentru spețele simple, cum ar fi întocmirea unei procuri, multe notariate nu percep un tarif pentru consultanță. În schimb, în cazul unor situații mai complexe, precum succesiunile, costul este stabilit de fiecare birou în parte, în funcție de dificultatea și particularitățile cazului.

Un aspect important de avut în vedere este că fiecare birou notarial oferă consultanță în funcție de competența și experiența sa, astfel încât informațiile primite într-un loc nu pot fi considerate automat valabile în altul. Nu toate notariatele oferă servicii de consultanță, ceea ce poate influența alegerea biroului potrivit.

În ceea ce privește taxele notariale, acestea sunt influențate de grila notarială, un reper esențial în tranzacțiile imobiliare. Fiecare imobil are, în practică, două valori: prețul stabilit între părți și valoarea rezultată din această grilă, care de regulă nu coincid. Grila notarială reprezintă valoarea minimă utilizată pentru calculul impozitelor și onorariilor în cazul vânzărilor, donațiilor, partajelor sau succesiunilor. Valoarea declarată în act trebuie să respecte acest prag minim; în caz contrar, actul nu poate fi întocmit în forma dorită.

Tarifele notariale sunt liberalizate, ceea ce înseamnă că fiecare birou își stabilește propriile onorarii. În special în cazul vânzărilor imobiliare, diferențele între notariate pot ajunge la sume semnificative. Pentru a beneficia de un tarif cât mai redus, este recomandat să alegeți un birou care practică tariful minim legal. Înainte de întocmirea unui act notarial, este important să cunoașteți valoarea minimă a imobilului conform grilei notariale oficiale, astfel încât să puteți verifica dacă suma declarată se încadrează în limitele legale și să luați o decizie informată înainte de programare.

Evaluarea realizată pe baza grilei notariale în vigoare poate servi drept reper în diverse situații, precum vânzarea, donația, partajul sau succesiunea unui imobil.

Atunci când doriți să semnați un antecontract pentru achiziția unui bun imobil, trebuie să aveți în vedere și taxele notariale aferente acestui pas. Acestea se calculează, în general, ca un procent de 1% din valoarea avansului, la care se adaugă TVA, însă nu pot fi mai mici de 150 de lei plus TVA. Un aspect important este că suma plătită pentru promisiunea de vânzare, indiferent de valoare, nu se scade ulterior din onorariul datorat la semnarea contractului final de vânzare.

Taxele notariale nu sunt identice la toate notariatele, acestea putând varia semnificativ de la un birou la altul. Pentru același tip de act, este posibil să plătiți o sumă mai mare la un notar și o sumă mai mică la altul. În unele situații, diferențele sunt relativ mici, de exemplu în cazul unei procuri, unde pot apărea variații de câteva zeci de lei. Totuși, în cazul tranzacțiilor imobiliare, precum vânzarea unui imobil, diferențele pot ajunge chiar la mii de lei.

Cele mai mici tarife se regăsesc, de regulă, la notariatele care aplică tariful minim legal stabilit pe baza grilei notariale. Unele birouri respectă strict această grilă, în timp ce altele pot percepe onorarii peste nivelul minim.

Grila notarială reprezintă reperul minim obligatoriu pentru stabilirea tarifelor notariale. Notarii nu au voie să perceapă sume sub nivelul acestei grile, însă pot stabili onorarii peste acest prag, fără o limită maximă impusă de lege. Cu alte cuvinte, grila stabilește doar tarifele minime legale, în timp ce nivelul maxim poate varia în funcție de fiecare birou notarial.

În cazul cumpărătorului, acesta are dreptul legal de a alege notarul la care dorește să încheie actele și nu poate fi obligat să accepte un tarif mai mare decât cel minim legal. Nici vânzătorul și nici banca nu pot impune alegerea unui anumit notar deoarece cheltuielile notariale revin, în mod obișnuit, cumpărătorului.

Atunci când se discută despre taxe minime, în special în cazul vânzărilor imobiliare, diferențele dintre notariate pot fi semnificative, ajungând uneori la sute sau chiar mii de lei. Notariatele care practică tarife minime respectă grila notarială în vigoare, aceleași valori regăsindu-se și în calculatoarele de taxe notariale.

Prin utilizarea unui astfel de calculator, puteți afla din timp care sunt taxele minime stabilite pe baza grilei notariale, ceea ce vă ajută să comparați ofertele și să faceți o alegere informată înainte de încheierea actelor.

Valoarea imobilului vândut Onorariu notarial (formulă de calcul) până la 20.000 lei 2,2%, dar nu mai puțin de 230 lei de la 20.001 lei la 35.000 lei 440 lei + 1,9% pentru suma care depășește 20.001 lei de la 35.001 lei la 65.000 lei 725 lei + 1,6% pentru suma care depășește 35.001 lei de la 65.001 lei la 100.000 lei 1.205 lei + 1,5% pentru suma care depășește 65.001 lei de la 100.001 lei la 200.000 lei 1.705 lei + 1,1% pentru suma care depășește 100.001 lei de la 200.001 lei la 600.000 lei 2.805 lei + 0,9% pentru suma care depășește 200.001 lei peste 600.001 lei 6.405 lei + 0,6% pentru suma care depășește 600.001 lei

Conform Ordonanței Guvernului nr. 16/2022, articolul 1 punctele 46–47, începând cu 1 ianuarie 2023, regimul impozitului datorat către stat pentru tranzacțiile imobiliare a fost modificat. Astfel, plafonul anterior de 450.000 lei a fost eliminat, ceea ce înseamnă că orice tranzacție imobiliară este supusă impozitării, indiferent de valoarea bunului transferat.

În funcție de perioada de deținere a imobilului sau terenului, cotele de impozitare diferă. Pentru proprietățile deținute mai puțin de 3 ani, se aplică un impozit de 3% din valoarea tranzacției. În schimb, pentru imobilele sau terenurile deținute mai mult de 3 ani, impozitul datorat către stat este de 1%.