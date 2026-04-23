Una dintre cele mai controversate bancnote din istoria monedei euro se apropie de dispariția completă din circulație. Este vorba despre bancnota de 500 de euro, care de-a lungul timpului a fost frecvent asociată cu cazuri de crimă organizată, spălare de bani și alte tranzacții ilegale. Subiectul a revenit recent în atenția presei internaționale, pe fondul unor informații privind retragerea definitivă a acestei cupiuri din sistemul bancar european.

Bancnotele de 500 de euro sunt în continuare retrase treptat din circulație și distruse pe măsură ce ajung în băncile comerciale și apoi în băncile centrale. Mult timp, această bancnotă a fost percepută ca un simbol al tranzacțiilor de mare valoare realizate în numerar. Datorită valorii sale ridicate raportate la dimensiunea fizică redusă, ea permitea transportul unor sume foarte mari de bani într-un spațiu extrem de mic, ceea ce o făcea extrem de practică pentru manipularea numerarului.

Tocmai această caracteristică a transformat-o însă într-un instrument preferat al rețelelor infracționale. Potrivit explicațiilor oferite de Banca Centrală Europeană, decizia de a o elimina din circulație nu a avut legătură cu designul bancnotei, ci cu suspiciunile constante că ar facilita activități ilegale. În timp, autoritățile și anchetatorii europeni i-au atribuit chiar și porecla de „Bin Laden”, nu dintr-o legătură directă cu persoana respectivă, ci ca o metaforă pentru faptul că era cunoscută ca existență, dar rar văzută în tranzacțiile obișnuite, deși apărea frecvent în dosare de criminalitate organizată, evaziune fiscală sau finanțări ilegale.

Europol a arătat că bancnota de 500 de euro reprezenta o proporție semnificativă din valoarea totală a numerarului aflat în circulație, în pofida faptului că majoritatea cetățenilor nu o foloseau în viața de zi cu zi. În acest context, Banca Centrală Europeană a decis oprirea producției și a emiterii sale încă din 2016, iar distribuția a fost oprită complet în perioada 2018–2019.

În prezent, procesul de retragere continuă în faza finală. Pe măsură ce bancnotele revin în sistemul bancar, ele sunt scoase definitiv din uz și distruse de băncile centrale din statele zonei euro, ceea ce marchează treptat dispariția lor completă din circulația monetară.

Persoanele care mai dețin bancnote de acest tip nu își pierd banii, deoarece cupiura își păstrează în continuare întreaga valoare nominală. Aceste bancnote pot fi utilizate fără restricții pentru plăți, pot fi depuse în conturi bancare sau pot fi schimbate la băncile centrale naționale, fără a exista un termen limită pentru acest proces.

Prin această măsură, autoritățile europene urmăresc în principal reducerea spațiului de acțiune al economiei subterane și limitarea posibilităților de transport al unor sume mari de bani în afara circuitelor financiare oficiale. Miza este creșterea transparenței tranzacțiilor și îngreunarea utilizării numerarului în activități ilegale.