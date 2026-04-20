Potrivit anunțului de licitație programat pentru 28 aprilie, Termocentrala Romag Termo Halânga este situată la aproximativ 5 km de Drobeta-Turnu Severin, în localitatea Halânga, și dispune de o infrastructură energetică complexă.

Unitatea este dotată cu 6 cazane energetice de 420 t/h, care funcționează pe lignit cu suport de păcură, un cazan de 420 t/h pe păcură și 2 cazane de 105 t/h ce utilizează combustibil lichid, precum păcură STAS 51-83, CLU sau motorină. Aburul energetic era produs de cazanele de 420 t/h, iar energia electrică era generată în cogenerare cu ajutorul a 4 turbogeneratoare de 50 MW, un turbogenerator de 25 MW și unul de 22 MW.

Termocentrala este racordată la rețeaua de 110 kV a Sistemului Energetic Național (SEN), în zona de sud-vest, prin intermediul stației electrice de 110 kV.

Inițial, Termocentrala Romag Termo Halânga a făcut parte din Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN), o structură importantă pentru economia României, implicată în producția de apă grea necesară reactoarelor de la Cernavodă.

După finalizarea producției de apă grea, RAAN a intrat în faliment, situație care a afectat și Romag Termo, inclusiv termocentrala de la Halânga aflată în subordinea acesteia.

Lichidatorul judiciar EuroInsol a încercat în repetate rânduri să valorifice activele termocentralei prin licitație.

Înființată în 1998 prin reorganizarea unor componente ale fostei Regii Autonome a Electricității RENEL, RAAN a fost creată pentru a gestiona activitățile strategice ale țării în domeniul nuclear.

Principalul său obiect de activitate era producția de apă grea (D₂O), un element esențial pentru funcționarea reactoarelor de tip CANDU de la Centrala Nucleară Cernavodă. Pe lângă acest rol, regia producea și energie electrică și termică, destinată atât consumului industrial propriu, cât și alimentării sistemelor urbane.

La începutul anilor 2000, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN) avea aproximativ 8.000–9.000 de angajați, fiind unul dintre cei mai mari angajatori industriali din sud-vestul României. Ulterior, pe fondul reducerii activității și al dificultăților financiare, numărul salariaților a scăzut semnificativ, ajungând la circa 3.000–4.000 înainte de intrarea în faliment.

Structura RAAN era organizată în jurul a două sucursale principale, strâns interdependente. Sucursala Romag Prod era responsabilă de producția apei grele, printr-un proces industrial complex și cu consum energetic ridicat, în timp ce sucursala Romag Termo, situată la Halânga, furniza energia electrică și, în special, aburul tehnologic necesar acestui proces. În plus, termocentrala asigura și alimentarea sistemului de termoficare al municipiului Drobeta-Turnu Severin, având astfel un rol important la nivel local. Cele două entități funcționau într-o relație de dependență directă, producția de apă grea fiind condiționată de energia livrată de Romag Termo.

După anul 2010, în contextul scăderii cererii de apă grea, al costurilor ridicate de producție și al acumulării datoriilor, situația financiară a regiei s-a deteriorat rapid. RAAN a intrat în insolvență în 2013, fiind administrată judiciar de consorțiul format din Tudor & Asociații SPRL și Sierra Quadrant SPRL, iar ulterior a fost declarată în faliment în 2016, când procedura a fost preluată de lichidatorul judiciar.