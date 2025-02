Nuclearelectrica a început procesul de preluare a Uzinei de Apă Grea Severin

Nuclearelectrica, compania de stat care produce energie nucleară, vrea să preia uzina Romag Prod, aflată în faliment, de la Ministerul Finanțelor și să o repună în funcțiune. Pentru asta, a lansat o licitație de 6 milioane de lei pentru două studii – unul de fezabilitate și unul de fundamentare – care să o ajute în acest proces.

Uzina Romag Prod a oprit producția de apă grea în 2015, iar Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN) a intrat în faliment în 2016, după ce ani la rând a produs apă grea fără să fie cumpărată de stat, ceea ce a dus la probleme financiare. Acum, RAAN vinde din stocurile existente pentru a-și plăti datoriile.

Deși centrala de la Cernavodă are în prezent suficientă apă grea, construirea reactoarelor 3 și 4, programată pentru 2031 și 2032, va crește necesarul de apă grea. În plus, aceasta are tot mai multe utilizări și în alte domenii, cum ar fi industria farmaceutică, diagnosticele medicale și producția de ecrane OLED și fibre optice.

Despre ROMAG PROD

ROMAG PROD este o fostă fabrică de apă grea situată lângă Drobeta-Turnu Severin. A fost construită între 1980 și 1988 și a început producția în 1987. România este singura țară din Europa care folosește reactoare nucleare de tip CANDU, iar ROMAG PROD producea apa grea necesară acestora.

Fabrica avea cea mai mare capacitate de producție din lume, de până la 360 de tone pe an, și furniza apă grea atât pentru centrala de la Cernavodă, cât și pentru export. Din 2001, a vândut apă grea în Coreea de Sud, China, Germania, SUA și Elveția. În 2005, uzina se întindea pe 70 de hectare și avea 1.500 de angajați, majoritatea specializați direct la locul de muncă, inclusiv chimiști, mecanici, electricieni și sudori.

Despre Nuclearelectrica

Nuclearelectrica (SNN) este o companie de stat înființată în 1998, după reorganizarea RENEL. Statul român controlează 82,49% din acțiuni, iar restul de 17,50% aparține altor investitori, după listarea la bursă în 2013.

Compania produce energie electrică, termică și combustibil nuclear, fiind singurul producător de energie nucleară din România. Are două sucursale principale: