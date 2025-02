Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a reacționat în fața creării Scutului European pentru Democrație, un nou organism european care ar putea influența procesele electorale din statele membre ale Uniunii Europene. Într-o postare pe X, Georgescu i-a transmis un mesaj direct lui Elon Musk, atrăgând atenția asupra riscurilor unei astfel de comisii.

Călin Georgescu, care a surprins scena politică în primul tur al alegerilor prezidențiale, a exprimat îngrijorări cu privire la Scutul European pentru Democrație.

Acesta consideră că noul organism al Uniunii Europene ar putea deveni un instrument de control asupra proceselor democratice din statele membre.

Într-o postare publicată pe platforma X, Georgescu i se adresează direct lui Elon Musk și lansează o întrebare retorică privind viitoarele ținte ale acestei comisii:

When democracy receives a Trojan horse in the form of a commission that decides what is democratic or not, then you know it’s no longer democracy!

Romania (was) first.@elonmusk Germany next? https://t.co/DCIDZBb5AN

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) February 5, 2025