Președintele Organizației Internaționale pentru Familie, Brian Brown, a oferit recent un interviu în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în care a comentat pe larg vizita unei delegații americane în România și contextul politic tot mai tensionat din țară.

Brian Brown a criticat modul în care a fost planificată vizita congresmenilor americani, susținând că aceștia ar fi fost direcționați spre întâlniri dominate de reprezentanți liberali, în detrimentul unor contacte cu liderii conservatori români.

În ciuda acestor tensiuni, el a salutat faptul că o parte dintre oficialii americani au avut totuși ocazia să discute cu liderul AUR, George Simion, considerând această întâlnire un gest de „rectificare necesară”.

„Ei bine, cred că sunt câțiva oameni buni care vin din partea Congresului, dar am fost surprins să aflu că se pare că ambasada SUA și ambasadorul intenționau inițial să îi primească pe membrii Congresului care se aflau în vizită. O vizită predominată de liberali și soroșiști în România, nu o întâlnire cu conservatorii pro-Trump, din partidul AUR, membri ai Parlamentului și George Simion. Cu toate acestea, din fericire s-a aflat și știu că a fost astăzi o întâlnire între unii dintre membrii delegației și George Simion. Asta este foarte bine și sunt bucuros că a fost o rectificare și că cei din Congres au ascultat. Nu cred că mulți dintre congresmenii conservatori au știut că erau conduși către o întâlnire dominată de indivizi care în realitate nu susțin interesele americane”, spune acesta.

În ceea ce privește scena politică internă, Brown s-a arătat revoltat de ceea ce el numește „atacuri asupra democrației românești”, făcând referire directă la excluderea lui Călin Georgescu din cursa electorală.

Acesta a declarat că tentativele de a limita accesul lui Georgescu la procesul democratic sunt „o farsă” și un exemplu clar de intervenție externă mascată sub forma unor directive europene.

El a invocat și discursul vicepreședintelui american J.D. Vance, rostit la Conferința de Securitate de la München, ca un semnal clar de sprijin pentru cauzele conservatoare din România.

Brian Brown nu și-a ascuns simpatia față de George Simion, despre care a spus că este văzut de conservatorii americani drept „o voce autentică a poporului român” și un partener natural al mișcării conservatoare din Statele Unite.

L-a descris ca pe „un lider puternic, cu viziune clară”, afirmând că întâlnirea avută cu el în Washington DC a consolidat sprijinul din partea republicanilor pro-Trump.

A fost în Washington DC și am avut șansa să petrec niște timp cu el. Oamenii sunt foarte fericiți că aveți acum un candidat precum domnul Simion, dar nu vom uita ce s-a întâmplat cu domnul Georgescu, tentativele de a submina democrația din România.

”Sunt foarte bucuros că domnul George Simion se descurcă atât de bine și vă spun că americanii conservatori îl susțin cu tărie pe domnul Simion. El este un candidat pe care toți cei care am avut șansa să îl întâlnim…

În finalul interviului, Brian Brown a sugerat că dinspre Statele Unite ar putea urma și alte mesaje oficiale privind situația politică din România. El a subliniat că respectul pentru votul popular este o valoare esențială pentru orice democrație și că „nu poți anula voturile oamenilor doar pentru că nu îți convine rezultatul”.

„Ei bine, cred că un mesaj a fost deja trimis. Discursul vicepreședintelui din timpul Conferinței de Securitate din München a fost unul dintre cele mai importante discursuri din ultimul deceniu. În acel discurs, vicepreședintele Vance a menționat de două ori alegerile anulate din România. Cred că urmează și altele. Voi spune asta. Cred că vor urma și alte acțiuni sau mesaje dinspre Statele Unite.

Pentru a susține acele partide politice, pentru a-i susține pe acei intelectuali, acei oameni de acțiune care apără valorile noastre comune. Una dintre acele valori comune, una fundamentală, este că nu poți arunca la gunoi voturile poporului doar pentru că ai o viziune diferită. Nu poți lua majoritatea cetățenilor și să te comporți de parcă ai dreptul să le dai la o parte opiniile.

Din ce am observat, doar ce am fost în România acum câteva săptămâni… Din ce am văzut, poporul se ridică și spune că ce e destul e destul și vor să vadă lideri politici care le prețuiesc opiniile și le respectă. Tot respectul și susținerea mea pentru George Simion! Tot respectul pentru România! Sper că Dumnezeu va binecuvânta atât România, cât și America împreună.”