Inteligența artificială (AI) a devenit, în ultimii trei ani, principalul pol de atracție pentru investițiile globale în tehnologie, cu implicații directe asupra structurii capitalului și strategiilor corporative. Datele agregate de McKinsey & Company indică faptul că investițiile în inteligența artificială au depășit 320 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu aproximativ 23% față de anul precedent, pe fondul cererii accelerate pentru infrastructură digitală.

Distribuția capitalului evidențiază o concentrare puternică în zona infrastructurii critice. Producătorii de cipuri și furnizorii de cloud atrag cea mai mare parte a finanțărilor, în condițiile în care antrenarea modelelor AI necesită capacități de calcul exponențial mai mari. NVIDIA a raportat o creștere de peste 200% a veniturilor din centre de date, în timp ce Microsoft și Amazon au majorat cheltuielile de capital cu peste 30% anual.

Potrivit unui raport recent al Fondului Monetar Internațional (FMI), inteligența artificială are potențialul de a restructura economia globală și trebuie tratată ca o transformare macroeconomică majoră, nu doar ca un simplu șoc tehnologic.

Creșterea accelerată a investițiilor este susținută și de perspectivele de randament. Estimările PwC arată că inteligența artificială ar putea contribui cu până la 15.700 miliarde de dolari la economia globală până în 2030, ceea ce echivalează cu o creștere anuală suplimentară a productivității de aproximativ 1–1,2 puncte procentuale.

În paralel, competiția pentru capital devine mai intensă, iar companiile care nu investesc în AI riscă pierderi de competitivitate, în special în sectoarele cu marje sensibile la eficiență operațională.

Pe lângă investițiile directe în infrastructură, capitalul de risc direcționat către startup-uri specializate în inteligență artificială a crescut semnificativ. Potrivit analizelor publicate de CB Insights, finanțările în companii AI early-stage au depășit 50 de miliarde de dolari în 2025, cu o concentrare puternică în SUA și Asia. Această dinamică indică o maturizare rapidă a ecosistemului și o competiție intensificată pentru inovație.

Dinamica investițiilor globale în inteligența artificială (miliarde USD):

2023 ██████████████████ 210

2024 ████████████████████████ 260

2025 ███████████████████████████████ 320

2030* ██████████████████████████████████████████ 500+

Creșterea accelerată din ultimii ani reflectă nu doar interesul investitorilor, ci și necesitatea companiilor de a-și adapta modelele operaționale. Ritmul anual de creștere de peste 20% poziționează inteligența artificială ca unul dintre cele mai rapide sectoare din economia globală, depășind industrii tradiționale precum energia sau producția industrială.

Inteligența artificială generează deja efecte cuantificabile în indicatorii de performanță economică, în special în industriile intensive în date. Companiile care au integrat AI la scară largă raportează creșteri ale productivității între 15% și 40%, în funcție de sector și gradul de automatizare.

Un element relevant în evaluarea impactului economic îl reprezintă randamentul investițiilor în AI. Studiile interne ale marilor corporații arată că fiecare dolar investit în automatizare și algoritmi predictivi poate genera între 3 și 5 dolari în valoare economică suplimentară, în funcție de sector. Această eficiență ridicată explică accelerarea adopției în industriile cu volum mare de date.

În sectorul financiar și în servicii, automatizarea proceselor reduce costurile operaționale cu până la 30%, în timp ce în industrie optimizarea lanțurilor de producție conduce la scăderi ale timpilor de execuție cu 20–25%. Aceste evoluții contribuie la îmbunătățirea marjelor operaționale cu 5–15%, potrivit datelor din piață.

Potrivit International Monetary Fund, inteligența artificială poate genera o creștere cumulată a PIB-ului global de până la 7% în următorul deceniu, în condițiile în care tehnologia este adoptată pe scară largă.

„Inteligența artificială nu mai este o opțiune tehnologică, ci o componentă esențială a infrastructurii economice moderne”, a declarat Kristalina Georgieva, director general al FMI.

Pe termen mediu, beneficiile sunt însă distribuite inegal, cu un avantaj clar pentru economiile dezvoltate, care dispun de infrastructură și capital uman specializat.

Inteligența artificială produce o schimbare structurală în piața muncii, prin automatizarea sarcinilor repetitive și creșterea cererii pentru competențe avansate. Estimările Goldman Sachs arată că aproximativ 300 de milioane de locuri de muncă ar putea fi afectate la nivel global, într-o combinație de substituție și transformare.

În același timp, apar noi segmente profesionale cu ritm accelerat de creștere. Joburile din domeniul AI și al analizei de date înregistrează creșteri salariale de 40–60% peste media pieței, în timp ce cererea pentru astfel de competențe crește anual cu peste 25%.

În același timp, rata de reconversie profesională devine un indicator critic. Estimările arată că peste 50% dintre angajații afectați de automatizare vor avea nevoie de recalificare în următorii cinci ani, ceea ce pune presiune pe sistemele educaționale și pe politicile publice.

Distribuția geografică a impactului este neuniformă. Economiile dezvoltate concentrează peste 70% din investițiile în AI, în timp ce piețele emergente recuperează decalajul prin adopție rapidă, dar cu resurse limitate.

În Uniunea Europeană, Comisia Europeană estimează că peste 75% dintre companii vor adopta soluții de inteligență artificială până în 2030, ceea ce va accelera transformarea digitală a economiei.

În Europa, decalajele dintre statele membre în ceea ce privește adopția inteligenței artificiale rămân semnificative. Economiile din vestul continentului atrag majoritatea investițiilor, în timp ce piețele din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, recuperează prin creșteri accelerate, dar de la un nivel mai redus de maturitate tehnologică.

Indicatori economici cheie ai pieței de inteligență artificială: