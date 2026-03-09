Pasionații de cultură japoneză și de universul anime au, în prezent, tot mai multe opțiuni în România pentru a cumpăra manga, figurine, postere și tricouri inspirate din seriile preferate.

În mediul online există mai multe magazine specializate, precum MangaShop, Otaku Store Romania, BestAnime.ro, Lex Hobby Store, Figurine.ro, Crunchyroll Store și Ubuy Romania, unde fanii pot găsi o varietate impresionantă de produse dedicate fenomenului anime.

Oferta de manga este extrem de diversă, acoperind atât titluri clasice, cât și serii moderne foarte populare. Printre acestea se regăsesc volume precum:

10 Dance,

Akira,

Astro Boy,

Attack on Titan,

Berserk,

Black Blood,

Black Clover,

Bleach,

Chainsaw Man,

Chi’s Sweet Adventures,

Chi’s Sweet Home,

Contrast,

Death Note,

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba,

Desert Butterfly Yearns to Be Caught,

Dragon Ball Super,

Fake Fact Lips,

Feigning Fox with a Face Full of Flowers,

Fated Not to Meet,

Ghost in the Shell,

Guardians of the Far Frontier,

Haikyuu!!,

I Can’t Get Through the Night Alone,

I Don’t Need a Script for Love,

Imitation Play,

Jujutsu Kaisen,

Kingdom,

Light of My Life,

Lone Wolf and Cub,

Mocha the Cat and His Forever Family,

My Hero Academia,

My Instructor Won’t Yield,

Naruto,

One Piece,

One-Punch Man,

Pink Heart Jam,

Psycho-Pass: Inspector Shinya Kogami,

Sensei’s Mail-Order Food,

Shugo Chara!,

Shout Loud,

My Heart,

Snow Angel,

The Heroic Legend of Arslan,

This Is But a Hell of a Dream,

Tokyo Ghoul,

Two Guys at the Vet Clinic,

Vampire Hunter D,

Versus,

Vinland Saga,

Vs. Love,

Wanna Be My Dress-Up Lover,

White Liar,

Worst Soulmate Ever,

You Are My Alpha.

Diversitatea titlurilor face ca atât cititorii care preferă poveștile de acțiune, cât și cei atrași de romance, fantasy sau science-fiction să găsească cu ușurință ceva pe gustul lor.

Prețurile diferă în funcție de magazin și de tipul produsului, însă există câteva repere orientative.

În cazul volumelor manga, acestea costă de obicei între aproximativ 40 și 100 de lei. De exemplu, la MangaShop prețurile sunt în jur de 45–90 de lei, la Otaku Store România aproximativ 50–90 de lei, iar la BestAnime.ro între 40 și 80 de lei. Lex Hobby Store comercializează manga în general între 50 și 100 de lei, în timp ce Crunchyroll Store se situează în intervalul de aproximativ 50–90 de lei pe volum, iar pe Figurine.ro manga apare mai rar.

Figurinele anime au o plajă de preț mult mai largă, pornind de la aproximativ 40–70 de lei și putând ajunge la câteva sute sau chiar peste 1000 de lei pentru modelele premium.

De pildă, figurinele de pe BestAnime.ro pot costa între 40 și 200 de lei, cele de pe Otaku Store România aproximativ 50–300 de lei, pe MangaShop între 60 și 450 de lei, pe Figurine.ro între 70 și 500 de lei, iar pe Lex Hobby Store sau Crunchyroll Store pot depăși 800–1000 de lei în cazul edițiilor de colecție.

Posterele pot costa, în general, între aproximativ 15 și 120 de lei, în funcție de dimensiune și magazin: circa 20–80 de lei la MangaShop, 15–60 de lei la Otaku Store România, 15–50 de lei la BestAnime.ro, 25–70 de lei la Lex Hobby Store, 20–80 de lei pe Figurine.ro și aproximativ 40–120 de lei pe Crunchyroll Store.

Tricourile inspirate din anime au, la rândul lor, prețuri cuprinse de regulă între 60 și 200 de lei, variind de la aproximativ 60–130 de lei pe BestAnime.ro, 70–150 de lei la MangaShop, 80–160 de lei la Otaku Store România, 90–180 de lei la Lex Hobby Store, 70–160 de lei pe Figurine.ro și până la aproximativ 100–200 de lei pe Crunchyroll Store.

Pentru cei care preferă experiența cumpărăturilor directe, există și magazine fizice în mai multe orașe din țară. În București pot fi vizitate locații precum Red Goblin, Otaku Store, MangaShop, Cărturești sau KJ Center.

Rețeaua Cărturești este prezentă și în alte orașe importante, astfel încât fanii pot găsi manga și produse inspirate din anime și în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța și Craiova.

Astfel, fie că aleg varianta online, fie că preferă să răsfoiască volumele direct pe rafturi, iubitorii de manga din România au la dispoziție tot mai multe locuri de unde își pot completa colecțiile.