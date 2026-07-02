Prețurile producției industriale au crescut cu 12,1% în luna mai. Industria energetică înregistrează cel mai mare avans anual

Prețurile producției industriale au continuat să crească în luna mai 2026, atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari creșteri anuale au fost consemnate în industria energetică.

Potrivit INS, în luna mai 2026, prețurile producției industriale pe total, care includ atât piața internă, cât și piața externă, au crescut cu 1,4% față de luna aprilie 2026. Comparativ cu luna mai 2025, creșterea a fost de 12,1%.

Pe piața internă, prețurile au fost mai mari cu 1,1% față de aprilie și cu 13,43% comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Pentru piața externă, majorările au fost de 2,21% față de luna precedentă și de 8,7% în ritm anual.

Datele INS arată că, dintre marile grupe industriale, industria energetică a consemnat cea mai mare creștere anuală a prețurilor producției industriale, de 23,75%. Față de luna aprilie 2026, avansul a fost de 0,96%.

În industria bunurilor intermediare, prețurile au crescut cu 2,41% față de aprilie și cu 9,09% comparativ cu mai 2025. Industria bunurilor de capital a înregistrat un avans de 1,35% în ritm lunar și de 5,94% în ritm anual.

În cazul industriei bunurilor de folosință îndelungată, creșterile au fost de 1,38% față de luna precedentă și de 2,22% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Pentru industria bunurilor de uz curent, majorarea lunară a fost de 0,72%, iar cea anuală de 5,19%.

La nivelul principalelor activități industriale, cele mai mari creșteri lunare au fost raportate la fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, unde prețurile au urcat cu 4,17%, și la fabricarea substanțelor și produselor chimice, cu 3,91%. Același avans de 3,91% a fost înregistrat și în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice.

În industria metalurgică, prețurile au crescut cu 2,2% față de aprilie, iar în industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații, majorarea a fost de 2,17%.

În schimb, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului a consemnat o scădere lunară de 4,53%, în timp ce în extracția cărbunelui superior și inferior prețurile au scăzut cu 2,15%.

Institutul Național de Statistică menționează că datele pentru luna aprilie 2026 au fost rectificate, iar cele aferente lunii mai 2026 sunt provizorii.

Totodată, instituția precizează că, începând din 2026, colectarea datelor pentru cercetarea statistică privind prețurile producției industriale se realizează conform clasificării CAEN Rev. 3, în timp ce seriile de date privind indicii prețurilor producției industriale vor continua să fie calculate și publicate conform CAEN Rev. 2 pentru perioada 2026-2027.