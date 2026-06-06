Salariile intră într-o nouă eră începând cu 7 iunie. Ce drepturi vor avea angajații din Uniunea Europeană, inclusiv România

Uniunea Europeană se apropie de termenul-limită stabilit pentru implementarea Directivei privind transparența salarială, însă majoritatea statelor membre riscă să nu respecte calendarul asumat. Noile reguli, care urmăresc reducerea diferențelor de salarizare dintre femei și bărbați și oferirea unui acces mai mare la informații privind remunerația, trebuie transpuse în legislația națională până la 7 iunie 2026.

În prezent, milioane de europeni continuă să aplice pentru locuri de muncă fără să cunoască nivelul salarial oferit de angajatori și fără posibilitatea de a compara în mod transparent remunerația lor cu cea a altor persoane care ocupă poziții similare.

Potrivit specialiștilor, lipsa transparenței salariale contribuie la menținerea decalajelor de remunerare și îngreunează identificarea discriminărilor salariale.

Confederația Europeană a Sindicatelor (CES) avertizează că întârzierea implementării directivei are efecte economice importante.

Potrivit estimărilor organizației, neaplicarea noilor reguli ar putea costa femeile din Uniunea Europeană între 4,8 și 7,2 miliarde de euro anual.

Raportat la fiecare angajată, pierderile sunt estimate la valori cuprinse între 465 și 700 de euro pe an.

Noua directivă urmărește tocmai reducerea acestor diferențe prin obligarea angajatorilor să ofere mai multe informații despre nivelurile salariale și criteriile utilizate pentru stabilirea remunerațiilor.

Datele centralizate de firma internațională de avocatură Addleshaw Goddard arată că, la sfârșitul lunii mai 2026, șase state membre ale Uniunii Europene nu inițiaseră încă măsuri concrete pentru transpunerea directivei.

Este vorba despre Austria, Bulgaria, Croația, Ungaria, Luxemburg și Portugalia.

Numărul este totuși mai redus decât în urmă cu un an. În septembrie 2025, zece state membre nu începuseră procesul de implementare.

În cazul Suediei, autoritățile au publicat inițial o propunere legislativă, însă aceasta a fost suspendată pe termen nedeterminat în martie 2026. Guvernul suedez a argumentat că noile obligații ar genera o povară administrativă semnificativă pentru companii.

România se numără printre statele care au făcut pași în direcția implementării directivei.

Alături de Cipru, Danemarca, Estonia, Franța, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania și Țările de Jos, România a publicat proiecte legislative care urmăresc introducerea noilor reguli privind transparența salarială.

Totuși, publicarea proiectului nu înseamnă că procesul legislativ este finalizat, iar autoritățile trebuie să accelereze procedurile pentru a respecta obiectivele europene.

Unele țări au avansat mai rapid în procesul de implementare.

Belgia, Malta și Polonia au introdus deja o parte dintre prevederile directivei în legislația națională.

În Slovacia, Parlamentul a adoptat la 15 aprilie 2026 Legea privind egalitatea salarială, act normativ care urmează să intre oficial în vigoare la 7 iunie.

În alte state, precum Germania, Finlanda, Grecia, Slovenia, Cehia și Spania, autoritățile lucrează la proiecte legislative care ar urma să fie prezentate în perioada următoare.

Directiva europeană introduce o serie de drepturi noi pentru salariați și obligații suplimentare pentru angajatori.

Printre cele mai importante măsuri se numără obligativitatea comunicării informațiilor privind nivelurile salariale pentru posturile vacante și posibilitatea angajaților de a solicita date privind salariile medii pentru poziții comparabile.

Companiile vor trebui, de asemenea, să poată justifica diferențele salariale dintre angajați care ocupă funcții similare și să demonstreze că acestea se bazează pe criterii obiective.

Noile reguli urmăresc reducerea diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați și creșterea transparenței în procesul de recrutare și promovare.

Diferențele salariale de gen rămân o problemă importantă în multe state europene, în ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani.

Comisia Europeană consideră că lipsa informațiilor despre salarii reprezintă una dintre principalele cauze care permit perpetuarea inegalităților.

Prin noua directivă, Bruxellesul urmărește să ofere angajaților instrumente mai eficiente pentru identificarea și contestarea situațiilor de discriminare salarială.

Cu toate acestea, apropierea termenului-limită din 7 iunie arată că multe state membre nu sunt încă pregătite să aplice integral noile reguli, ceea ce ar putea întârzia efectele pe care Uniunea Europeană le așteaptă în ceea ce privește reducerea decalajelor salariale și creșterea transparenței pe piața muncii.