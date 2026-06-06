Multe firme profitabile ajung în faliment. Avertismentul care îi pune pe gânduri pe antreprenori: „Pe hârtie eram bogați. În bancă, eram complet falimentari”

O afacere poate avea vânzări record, contracte importante și profit consistent în contabilitate, însă toate acestea nu garantează supraviețuirea companiei. Specialiștii în finanțe atrag atenția că lipsa lichidităților reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale falimentului, chiar și în cazul firmelor care par prospere. Diferența dintre profit și numerar este adesea ignorată până în momentul în care compania nu mai poate plăti salariile sau furnizorii.

Mulți antreprenori urmăresc cu atenție cifra de afaceri și profitul, considerând că acestea sunt principalele repere care arată dacă firma merge bine. În realitate, specialiștii avertizează că profitul contabil și banii existenți efectiv în cont sunt două lucruri complet diferite.

Autorii podcastului dedicat gestionării fluxului de numerar explică faptul că numeroase companii ajung în dificultate deși raportează rezultate financiare foarte bune.

„În fiecare an, mii de afaceri foarte profitabile pur și simplu dau faliment complet”, arată realizatorii emisiunii.

Aceștia explică faptul că multe firme au „produse strălucite, cifre de vânzări incredibile, marje de profit masive pe hârtie”, dar se confruntă cu o problemă mult mai simplă și mai periculoasă: lipsa banilor lichizi necesari funcționării de zi cu zi.

Potrivit experților, una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac antreprenorii este să considere că profitul înseamnă automat sănătate financiară.

„Ne uităm la mecanismele ascunse ale motivului pentru care profitul este o iluzie și banii lichizi sunt realitatea”, explică autorii podcastului.

Ei subliniază că o companie poate afișa rezultate excelente în raportul de profit și pierdere, însă dacă banii sunt blocați în facturi neîncasate sau în stocuri, aceștia nu pot fi utilizați pentru cheltuielile curente.

„Poți privi un raport de profit și pierdere care îți arată că faci bani cu nemiluita. Dar dacă acei bani sunt blocați în facturi neîncasate sau stau în inventarul unui depozit, nu îi poți folosi pentru a menține luminile aprinse”, explică specialistul.

Unul dintre exemplele prezentate în cadrul podcastului ilustrează perfect această situație.

Un antreprenor povestește cum a obținut un contract important, care părea să reprezinte o oportunitate extraordinară pentru compania sa.

„Am obținut acest contract corporativ masiv. Eram ca — deschizând șampania, sărbătorind luna noastră de venituri record”, își amintește acesta.

Bucuria a fost însă de scurtă durată.

„Două luni mai târziu, pur și simplu nu am putut face salariile pentru că acel client masiv avea un termen de plată de 90 de zile stipulat în acordul său cu furnizorul.”

Rezultatul a fost paradoxal.

„Pe hârtie, eram bogați. Dar în bancă, eram pur și simplu complet falimentari”, mărturisește antreprenorul.

Specialiștii compară administrarea unei companii fără o prognoză de cash-flow cu condusul pe un drum de munte pe timp de noapte.

„Gestionarea unei afaceri fără o prognoză adecvată a fluxului de numerar este practic ca și cum ai conduce pe un drum de munte sinuos noaptea. Fără faruri”, avertizează aceștia.

În opinia lor, fluxul de numerar reprezintă adevăratul motor al unei companii.

„Fluxul de numerar este motorul mecanic real al unei afaceri”, explică expertul.

Problema este că mulți proprietari de firme iau decizii bazându-se pe rapoarte contabile care reflectă trecutul, nu situația financiară reală din prezent.

În perioadele de creștere economică, problema poate trece neobservată.

Compania atrage clienți noi, înregistrează venituri mai mari și pare să se dezvolte accelerat. În spatele cifrelor însă, numerarul poate deveni insuficient pentru a susține activitatea.

Atunci când facturile sunt încasate la 60 sau 90 de zile, iar salariile și furnizorii trebuie plătiți lunar, presiunea asupra lichidităților crește rapid.

Specialiștii avertizează că numeroase afaceri nu dispar pentru că nu au clienți sau pentru că nu sunt profitabile, ci pentru că rămân fără bani exact în momentul în care trebuie să își achite obligațiile curente.

În aceste condiții, diferența dintre succes și faliment nu este dată de profitul afișat în bilanț, ci de capacitatea firmei de a avea numerar disponibil atunci când are nevoie de el.