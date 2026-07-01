Antreprenorii se opun unei noi majorări a salariului minim. Florin Jianu: „Suntem într-o perioadă de criză”

Creșterea salariului minim brut pe economie nu reprezintă, în acest moment, o soluție potrivită pentru mediul de afaceri, consideră președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România, Florin Jianu. Acesta a declarat, marți, în cadrul unei întâlniri cu antreprenorii din județul Neamț, că firmele sunt deja afectate de inflația ridicată și de costurile tot mai mari, iar o nouă majorare a salariului minim ar pune presiune suplimentară asupra companiilor.

Reprezentantul IMM-urilor susține că mediul privat este de acord cu salarii mai mari pentru angajați, însă reforma ar trebui să înceapă prin reducerea taxării muncii și nu doar prin majorarea costurilor suportate de angajatori.

Președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România a atras atenția că economia traversează o perioadă dificilă, iar inflația din România continuă să fie mult peste media europeană.

„Suntem într-o perioadă de criză, într-o perioadă cu o inflaţie mult prea prea ridicată. Mi-e greu să explic la nivel european, când ne întâlnim cu colegii noştri de la alte organizaţii, că inflaţia în România e de peste 10%, când media europeană este de 2-2,3%. Vă daţi seama cât ia din competitivitatea companiilor româneşti?”, a transmis Florin Jianu.

În opinia acestuia, diferența mare dintre inflația din România și cea înregistrată în alte state europene reduce competitivitatea firmelor românești și afectează capacitatea acestora de a concura pe piața europeană.

Florin Jianu a precizat că mediul de afaceri nu contestă necesitatea unor salarii mai mari, însă atrage atenția că actualul sistem de taxare a muncii diminuează efectele majorărilor pentru angajați.

„Înţelegem necesitatea şi suntem absolut de acord că salariile trebuie să să crească, salariile trebuie să fie adecvate, dar în egală măsură trebuie să ne uităm şi pe impozitare şi pe felul în care este construită impozitarea pe muncă în în România. Şi acum, din 300 de lei mărirea salariului minim pe economie, la oameni ajung 125 de lei”, a mai spus preşedintele Consiliului Naţional al IMM-urilor din România.

Potrivit acestuia, o parte importantă din sumele rezultate în urma majorării salariului minim este absorbită de taxele și contribuțiile datorate statului.

Președintele Consiliului Național al IMM-urilor a susținut că măsurile de reformă nu ar trebui să vizeze exclusiv companiile private.

„Începem reformele cu mediul de afaceri şi terminăm tot cu mediul de afaceri, că nu se mai fac reformele şi în mediul public dintr-un motiv sau sau altul”, a transmis Jianu.

Acesta consideră că autoritățile trebuie să identifice un echilibru între responsabilitățile asumate de stat și cele suportate de mediul privat.

Florin Jianu a criticat și încetarea schemei de compensare a prețului motorinei, măsură care expiră de la 1 iulie.

Potrivit acestuia, eliminarea subvenției de 38 de bani pe litru va genera noi costuri pentru firme și va influența prețurile din economie.

„Este o veste nu tocmai bună pentru perioada următoare, pentru că iarăşi contribuie la creşterea costurilor, la creşterea preţurilor, care, şi aşa, sunt sau nu sunt suportabile, pentru că nu poţi să să creşti la nesfârşit. Eşti într-o competitivitate cu alte pieţe, vin produse de de import şi intri într-o spirală din care nu mai reuşim să ieşim”, a subliniat Florin Jianu.

În opinia reprezentantului IMM-urilor, dispariția acestui sprijin financiar, coroborată cu o eventuală nouă majorare a salariului minim și cu nivelul ridicat al inflației, riscă să afecteze și mai mult competitivitatea companiilor românești, în special în raport cu produsele de import și cu firmele din celelalte state membre ale Uniunii Europene.