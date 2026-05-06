În același timp, Comisia Europeană a majorat volumul indicativ anual al emisiunilor de obligațiuni pentru anul 2026 cu 20 de miliarde de euro, ajungând la un total de 180 de miliarde de euro.

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru acordarea de împrumuturi statelor membre ale Uniunii Europene prin programul NextGenerationEU. De asemenea, o parte din resurse vor fi direcționate către sprijinirea achizițiilor de capacități în domeniul apărării, prin instrumentul Acțiune pentru securitatea Europei.

Finanțarea va acoperi și alte inițiative europene, inclusiv Facilitatea pentru Ucraina, Facilitatea pentru reformă și creștere economică pentru Balcanii de Vest, precum și împrumuturile de asistență macrofinanciară acordate țărilor vecine Uniunii Europene.

Decizia anuală privind împrumuturile stabilește plafonul maxim al sumelor pe care Comisia Europeană le poate contracta într-un anumit an. În paralel, planul semestrial de finanțare oferă un calendar orientativ al emisiunilor de obligațiuni și indică volumele totale estimate pentru următoarele șase luni.

Amintim că autoritatea europeană a publicat anterior orientările oficiale pentru închiderea Mecanismul de redresare și reziliență, pilon central al programului NextGenerationEU, în valoare totală de 723,8 miliarde de euro. Documentul stabilește reguli clare atât pentru finalizarea proiectelor, cât și pentru perioada de după 2026.

Noile orientări sunt menite să ghideze statele membre în ultima etapă de implementare a programului, considerată esențială pentru validarea reformelor și investițiilor realizate în ultimii ani. În același timp, documentul aduce clarificări tehnice privind modul de gestionare a cererilor finale de plată, într-un context în care termenele-limită sunt apropiate, iar presiunea administrativă este în creștere.

Un aspect important vizează situațiile în care jaloanele și țintele asumate de state nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător. Comisia introduce conceptul de „inversare”, aplicabil cazurilor în care un obiectiv considerat inițial îndeplinit este reevaluat și ulterior declarat nefinalizat în etapa finală.

Un element central al noilor reguli este faptul că obligațiile statelor membre nu se opresc odată cu finalizarea finanțării. Acestea vor trebui să mențină în continuare un sistem riguros de raportare a rezultatelor, monitorizare a investițiilor, control și audit, precum și arhivare și păstrare a datelor. Aceste cerințe se vor aplica și după anul 2026, pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și asigurarea transparenței utilizării fondurilor.

Practic, chiar dacă fluxul financiar se încheie, supravegherea proiectelor continuă, iar statele membre trebuie să își păstreze capacitatea administrativă și mecanismele de control pe termen lung.

Comisia Europeană a stabilit și un calendar clar pentru finalizarea accesării fondurilor. Astfel, 31 august 2026 reprezintă termenul-limită pentru îndeplinirea tuturor jaloanelor și țintelor, septembrie 2026 este perioada pentru depunerea cererilor finale de plată, iar 31 decembrie 2026 marchează finalizarea tuturor plăților efectuate de Comisie. Aceste repere sunt obligatorii, iar nerespectarea lor poate duce la pierderea unei părți din finanțare.