UE pregătește un buget uriaș pentru 2028-2034. Deputații europeni au decis ca suplimentarea de 10% să fie distribuită uniform între cele trei mari capitole bugetare care susțin prioritățile Uniunii, fără a include cheltuielile administrative și agențiile. Această abordare este argumentată prin necesitatea reducerii presiunilor inflaționiste.

Parlamentul European și-a stabilit marți poziția pentru negocierile cu statele membre privind cadrul financiar multianual 2028-2034. Documentul a fost adoptat cu 370 de voturi pentru, 201 împotrivă și 84 de abțineri, potrivit datelor citate de Politico.

Potrivit raportului interimar, bugetul Uniunii Europene ar trebui stabilit la 1,27% din venitul național brut al Uniunii, fără a include rambursarea datoriei pentru fondul de redresare NextGenerationEU, echivalent cu 0,11% din VNB.

Această variantă reprezintă o creștere nominală de 175,11 miliarde de euro în prețuri constante din 2025 sau 197,30 miliarde de euro în prețuri curente, comparativ cu propunerea Comisiei, fără a include plata datoriei NGEU. În total, Parlamentul propune un buget de 1,78 trilioane de euro în prețuri constante din 2025 sau 2,01 trilioane de euro în prețuri curente, destinat finanțării priorităților strategice ale Uniunii Europene.

Deputații europeni subliniază că viitorul buget trebuie să funcționeze ca un instrument de investiții care sprijină politicile UE, cetățenii, regiunile, companiile și întreprinderile mici și mijlocii. Ei insistă ca bugetul să aducă valoare adăugată la nivel european, în comparație cu cheltuielile naționale.

Parlamentul se opune oricărei forme de renaționalizare a bugetului și respinge abordarea „un singur plan pentru fiecare stat membru”, argumentând că aceasta ar putea slăbi politicile europene, reduce transparența și crea competiție între beneficiari.

În același timp, deputații cer finanțarea adecvată a unor politici esențiale, inclusiv politica agricolă comună, politica în domeniul pescuitului, regiunile ultraperiferice, politica de coeziune, Fondul social european și domeniul afacerilor interne. De asemenea, solicită implicarea deplină a autorităților regionale și locale în planificarea și implementarea programelor.

Parlamentul salută propunerea Comisiei de a dubla fondurile pentru competitivitate, apărare, inovare, tranziție digitală și verde, infrastructură, sănătate, educație și cultură. Sunt vizate programe precum Fondul european pentru competitivitate, Orizont Europa, Mecanismul pentru interconectarea Europei, Erasmus+, AgoraEU și mecanismul de protecție civilă, precum și fonduri dedicate EU4Health și LIFE.

Deputații cer, de asemenea, sprijin suplimentar pentru acțiunile externe, considerând că nivelul propus este insuficient, și solicită consolidarea finanțării pentru extinderea Uniunii, dezvoltare, sprijinirea Ucrainei, cooperare multilaterală și ajutor umanitar.

În privința transparenței și responsabilității, Parlamentul avertizează că simplificarea procedurilor nu trebuie să afecteze controlul democratic sau auditul fondurilor. De asemenea, respectarea statului de drept și a valorilor Uniunii este considerată o condiție esențială pentru accesarea fondurilor europene, iar beneficiarii finali nu ar trebui penalizați pentru încălcările guvernelor lor.

Pe partea de venituri, deputații susțin introducerea de noi resurse proprii pentru rambursarea datoriilor NextGenerationEU și finanțarea bugetului, cu un potențial de aproximativ 60 de miliarde de euro anual. Sunt analizate și alternative precum un impozit pe serviciile digitale, taxarea jocurilor de noroc online, extinderea mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră sau taxarea câștigurilor din criptoactive.

Siegfried Mureșan, coraportor din partea PPE, a declarat că Parlamentul a stabilit o poziție fermă, care combină prioritățile noi și cele tradiționale cu o creștere moderată a bugetului și solicită Consiliului European să accelereze negocierile pentru un acord solid.

„Prin votul de astăzi, Parlamentul European dă tonul în ceea ce privește ambiția și calendarul negocierilor. Am adoptat o poziție fermă cu privire la următorul buget, echilibrând prioritățile noi și tradiționale cu o creștere moderată de 10%. Solicităm Consiliului European să își intensifice eforturile, să avanseze analiza propunerilor noastre și să convină asupra unui buget solid și oportun. Suntem pregătiți să ne implicăm”, a declarat Siegfried Mureşan (PPE, România).

La rândul ei, Carla Tavares, coraportoare din partea S&D, a subliniat importanța politicii agricole comune, a fondurilor de coeziune, a programului Orizont Europa și Erasmus+, considerate esențiale pentru solidaritatea europeană și viitorul Uniunii. Aceasta a arătat că ambiția bugetară trebuie susținută de resurse adecvate și a cerut negocieri constructive cu statele membre.

„Politica agricolă comună, fondurile de coeziune, Orizont Europa, Erasmus+ – acestea nu sunt relicve ale trecutului, ci coloana vertebrală a solidarității europene și formatorii viitorului nostru. Ambiția fără resurse este goală, motiv pentru care am adoptat o poziție puternică cu privire la următorul buget, echilibrând prioritățile noi și tradiționale cu o creștere moderată și cu resurse proprii noi, autentice. Acum este rândul Consiliului European să răspundă ambiției noastre, să se bazeze pe propunerile noastre și să asigure un buget solid și oportun – unul care să funcționeze pentru regiuni, pentru beneficiari și pentru oameni. Așteptăm cu interes negocieri constructive,” a declarat Carla Tavares (S&D, Portugalia).

Parlamentul European și-a finalizat astfel poziția de negociere privind structura și sumele principale ale bugetului 2028-2034, urmând ca Regulamentul privind cadrul financiar multianual să fie adoptat cu aprobarea Parlamentului. Negocierile vor putea începe după ce statele membre își stabilesc poziția comună.

În context, Parlamentul își stabilise în mai 2025 prioritățile pentru bugetul post-2027, iar Comisia Europeană și-a prezentat propunerea în iulie 2025. Coraportorii au descris propunerea Comisiei ca o înghețare a investițiilor reale, combinată cu rambursarea împrumuturilor NextGenerationEU. Majoritatea cheltuielilor bugetare vor merge către companii, fermieri, regiuni și societatea civilă, în timp ce cheltuielile administrative vor reprezenta aproximativ 6% din buget.