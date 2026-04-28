Potrivit datelor oficiale publicate de Banca Națională a României, moneda națională a înregistrat pierderi importante în raport cu dolarul american.

Dolarul a crescut cu aproape doi bani și a ajuns la un curs de 4,3541 lei.

Și moneda europeană a urcat, fiind cotată la 5,0937 lei, cel mai ridicat nivel din ultima săptămână, semn al presiunilor asupra leului.

Pe de altă parte, moneda națională a avut o evoluție pozitivă în raport cu alte valute importante. Francul elvețian a scăzut la 5,5162 lei, cel mai redus nivel din 9 aprilie până în prezent.

Lira sterlină a fost cotată la 5,8751 lei, în scădere ușoară, ceea ce indică o apreciere a leului pe acest segment.

Curs valutar BNR – 28 aprilie 2026

Valută Curs (lei) Evoluție Dolar american (USD) 4,3541 în creștere Euro (EUR) 5,0937 în creștere Franc elvețian (CHF) 5,5162 în scădere Liră sterlină (GBP) 5,8751 în scădere

Prețul aurului a înregistrat o scădere semnificativă. Gramul de aur s-a ieftinit cu aproape 10 lei și a ajuns la 645,5624 lei, cel mai scăzut nivel din 27 martie 2026 până în prezent.

Reprezentanții băncii centrale avertizează că volatilitatea de pe piețele internaționale și contextul geopolitic continuă să afecteze stabilitatea monedei naționale.

În acest sens, membrii Consiliului de administrație al BNR subliniază importanța măsurilor fiscale.

„implementării consecvente” a măsurilor fiscal-bugetare deja adoptate și a celor care urmează să fie aprobate este esențială pentru reducerea dezechilibrelor și stabilizarea economiei.

Potrivit BNR, rata anuală a inflației va continua să crească și se va menține, în perioada martie–iunie 2026, la niveluri mai ridicate decât cele estimate anterior.

Acest lucru pune presiune suplimentară pe economie și pe puterea de cumpărare a populației.

Datele analizate de banca centrală indică o posibilă încetinire a economiei în primul trimestru din 2026, în special din cauza scăderii investițiilor.

„Perspectiva se asociază cu o nouă scădere a dinamicii anuale a PIB în trimestrul I 2026, antrenată probabil în bună măsură de evoluţia formării brute de capital fix, după cum sugerează indicatorii cu frecvenţă ridicată disponibili. Influenţe similare ca sens sunt posibile din partea exportului net, în condiţiile în care variaţia anuală a exporturilor de bunuri şi servicii şi-a redus vizibil ecartul pozitiv faţă de cea a importurilor în luna ianuarie 2026, înregistrând o scădere relativ mai pronunţată faţă de trimestrul IV 2025, soldată cu intrarea ei în teritoriul negativ”, susţine BNR.

Cu toate acestea, estimările arată că activitatea economică ar putea înregistra o ușoară revenire în prima parte a anului.

Potrivit băncii centrale, această evoluție ar putea duce la „coborârea deficitului de cerere agregată la valori mai joase decât cele anticipate anterior pentru acest interval.”

Evoluțiile recente arată că leul rămâne vulnerabil la factori externi și interni. Volatilitatea internațională, tensiunile geopolitice și deficitele ridicate ale României continuă să pună presiune pe cursul valutar.

În același timp, inflația ridicată și încetinirea economiei creează un context dificil, în care măsurile fiscal-bugetare devin esențiale pentru stabilitate.

Leul pierde teren în fața principalelor valute, iar riscurile rămân ridicate. Evoluția cursului valutar, inflația și încetinirea economică indică o perioadă complicată pentru economia României, în care stabilitatea depinde de măsurile adoptate de autorități.