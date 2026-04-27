Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), depozitele în lei ale gospodăriilor populației au scăzut în luna martie 2026 cu 0,4% față de februarie, ajungând la 269,2 miliarde de lei. Comparativ cu martie 2025, acestea au înregistrat totuși o creștere de 6,2%.

În schimb, depozitele în valută ale populației, exprimate în lei, au crescut cu 1,2% față de luna anterioară, până la 144,4 miliarde de lei. Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, creșterea este de 11,9%, ceea ce indică un ritm mai accelerat față de economiile în lei.

La nivel general, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în martie 2026 cu 0,7% față de februarie, până la 673,1 miliarde de lei. Comparativ cu martie 2025, acestea s-au majorat cu 7%.

Depozitele în lei ale rezidenților, care reprezintă 68,6% din total, au crescut cu 0,6% față de luna anterioară și cu 4,9% față de anul trecut.

Masa monetară în sens larg a ajuns la finalul lunii martie 2026 la 793,5 miliarde de lei, în creștere cu 0,5% față de februarie și cu 7,3% comparativ cu martie 2025, mai arată BNR.

Creditul neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut cu 1,1% față de luna precedentă, până la 453,7 miliarde de lei. Creditele în lei, care au o pondere de 67,8% în total, s-au majorat cu 1%, iar cele în valută, exprimate în lei, au crescut cu 1,1%.

Față de aceeași perioadă din 2025, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,1%.

În ceea ce privește creditul guvernamental, acesta a crescut în martie 2026 cu 1,8% față de februarie, ajungând la 279,8 miliarde de lei. Comparativ cu martie 2025, avansul este de 11,6%.

Potrivit datelor BNR, depozitele în lei ale altor sectoare, precum societățile nefinanciare și instituțiile financiare nemonetare, au crescut cu 2% față de luna precedentă și cu 3,2% comparativ cu martie 2025.

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezintă 31,4% din totalul depozitelor și au crescut cu 0,8% față de februarie 2026, până la 211,6 miliarde de lei. Comparativ cu anul anterior, acestea au înregistrat o creștere de 11,9%.

Depozitele în valută ale altor sectoare au scăzut ușor, cu 0,1% față de luna precedentă, însă pe termen anual au crescut cu 11,8%.

Datele mai arată că structura economisirii continuă să fie dominată de depozitele în lei, dar ritmul de creștere al celor în valută este mai ridicat, în special în cazul populației.