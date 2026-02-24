La sfârșitul lunii ianuarie 2026, masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat un sold de 785,239 miliarde lei, în scădere cu 1,3% (-2,1% în termeni reali) față de decembrie 2025, dar cu o creștere de 6,9% (-2,5% în termeni reali) comparativ cu ianuarie 2025.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a scăzut cu 0,2% (-1,1% în termeni reali) față de luna precedentă, atingând 446,398 miliarde lei. Creditul în lei, care reprezintă 68% din total, a scăzut cu 0,6%, în timp ce creditul în valută, cu o pondere de 32%, a crescut cu 0,5% (0,6% în termeni de euro).

Pe baza comparației cu ianuarie 2025, creditul neguvernamental a urcat cu 6,6% (-2,7% în termeni reali), datorită creșterii cu 3,8% a componentei în lei (-5,3% în termeni reali) și a majorării cu 13,2% a componentei în valută exprimată în lei (10,5% în euro).

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a scăzut în ianuarie 2026 cu 3% față de decembrie 2025, ajungând la 271,386 miliarde lei, în timp ce, comparativ cu ianuarie 2025, a înregistrat o creștere de 9,7% (0,1% în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au scăzut în ianuarie 2026 cu 1,8% față de luna precedentă, atingând 664,101 miliarde lei, însă față de ianuarie 2025 au crescut cu 6,3% (-3% în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, reprezentând 68,2% din totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 2,3% față de decembrie 2025, până la 453,049 miliarde lei, în timp ce creșterea anuală a fost de 3,7% (-5,4% în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au scăzut ușor, cu 0,1%, până la 266,416 miliarde lei, dar au crescut cu 5,8% față de ianuarie 2025 (-3,5% în termeni reali). Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 5,3%, până la 186,632 miliarde lei, înregistrând totuși o creștere anuală de 0,9% (-8% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, care reprezintă 31,8% din total, au scăzut cu 0,6% față de decembrie 2025, până la 211,052 miliarde lei (41,414 miliarde euro, -0,5%). Față de ianuarie 2025, acestea au crescut cu 12,3% în lei (9,6% în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației au scăzut cu 1,1%, până la 142,691 miliarde lei (28 miliarde euro, -1%), dar anual au crescut cu 11,1% în lei (8,5% în euro). În schimb, depozitele în valută ale altor sectoare au crescut cu 0,5% față de decembrie 2025, până la 68,361 miliarde lei (13,414 miliarde euro, +0,6%), înregistrând o creștere anuală de 14,8% în lei (12,1% în euro).