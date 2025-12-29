Depozitele şi creditele din sistemul bancar au continuat să evolueze pozitiv în luna noiembrie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
inamica diferă semnificativ între componentele în lei şi cele în valută, precum şi între clienţii neguvernamentali şi sectorul public.
BNR: Depozitele populaţiei şi ale firmelor, în creştere moderată
La finalul lunii noiembrie 2025, depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au ajuns la 649,111 miliarde lei, înregistrând o creştere de 1,5% faţă de luna precedentă.
Comparativ cu noiembrie 2024, avansul nominal a fost de 5,6%, însă în termeni reali depozitele au scăzut cu 3,8%, pe fondul inflaţiei. Cea mai mare parte a acestor economii este reprezentată de depozitele în lei, care deţin o pondere de 68,1% din total.
Depozitele în lei ale rezidenţilor au urcat cu 1,7% faţă de octombrie 2025, până la 441,863 miliarde lei. Pe parcursul ultimului an, acestea au consemnat o majorare modestă de 1,4%, ceea ce echivalează cu o scădere de 7,6% în termeni reali.
Economiile în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,2% într-o lună, ajungând la 257,420 miliarde lei, iar faţă de noiembrie 2024 au fost mai mari cu 3,9% în termeni nominali. În cazul companiilor şi al instituţiilor financiare nemonetare, depozitele în lei au avansat lunar cu 2,3%, dar pe ansamblul ultimului an au înregistrat o reducere de 1,9%.
Depozitele în valută, avans mai accelerat
Componenta în valută a depozitelor a continuat să aibă o evoluţie mai alertă. Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, au crescut cu 1,1% faţă de luna anterioară, până la 207,247 miliarde lei, echivalentul a 40,711 miliarde euro.
Comparativ cu noiembrie 2024, acestea au înregistrat un avans de 16% în lei şi de 13,4% în euro.
În cazul populaţiei, depozitele în valută au consemnat o creştere lunară uşoară, de 0,2%, ajungând la 140,877 miliarde lei, respectiv 27,674 miliarde euro. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, economiile populaţiei în valută au fost mai mari cu 15,7% în lei.
Depozitele în valută ale altor sectoare au avut un ritm şi mai rapid, cu o creştere de 3,1% într-o lună şi de 16,8% faţă de noiembrie 2024.
Evoluţia creditării şi a masei monetare M3
Masa monetară în sens larg (M3) a ajuns la sfârşitul lunii noiembrie 2025 la 768,605 miliarde lei, în creştere cu 1,4% faţă de luna precedentă şi cu 6,6% comparativ cu noiembrie 2024. În termeni reali, însă, creşterea anuală a fost negativă, de minus 2,9%.
Creditul neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut uşor, cu 0,3% faţă de octombrie, până la 446,769 miliarde lei. Creditarea în lei, care reprezintă 68,7% din total, s-a diminuat marginal, în timp ce creditul în valută a avansat cu 1,2%.
Raportat la noiembrie 2024, creditul neguvernamental a crescut cu 6,8% în termeni nominali, evoluţie susţinută în special de componenta în valută.
În paralel, creditul guvernamental a înregistrat o creştere mai pronunţată. Soldul acestuia a urcat cu 1,4% într-o lună, până la 264,062 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut a consemnat un avans de 13,7%, respectiv 3,6% în termeni reali.
