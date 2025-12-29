Depozitele şi creditele din sistemul bancar au continuat să evolueze pozitiv în luna noiembrie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

inamica diferă semnificativ între componentele în lei şi cele în valută, precum şi între clienţii neguvernamentali şi sectorul public.

La finalul lunii noiembrie 2025, depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au ajuns la 649,111 miliarde lei, înregistrând o creştere de 1,5% faţă de luna precedentă.

Comparativ cu noiembrie 2024, avansul nominal a fost de 5,6%, însă în termeni reali depozitele au scăzut cu 3,8%, pe fondul inflaţiei. Cea mai mare parte a acestor economii este reprezentată de depozitele în lei, care deţin o pondere de 68,1% din total.

Depozitele în lei ale rezidenţilor au urcat cu 1,7% faţă de octombrie 2025, până la 441,863 miliarde lei. Pe parcursul ultimului an, acestea au consemnat o majorare modestă de 1,4%, ceea ce echivalează cu o scădere de 7,6% în termeni reali.

Economiile în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,2% într-o lună, ajungând la 257,420 miliarde lei, iar faţă de noiembrie 2024 au fost mai mari cu 3,9% în termeni nominali. În cazul companiilor şi al instituţiilor financiare nemonetare, depozitele în lei au avansat lunar cu 2,3%, dar pe ansamblul ultimului an au înregistrat o reducere de 1,9%.

Componenta în valută a depozitelor a continuat să aibă o evoluţie mai alertă. Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, au crescut cu 1,1% faţă de luna anterioară, până la 207,247 miliarde lei, echivalentul a 40,711 miliarde euro.

Comparativ cu noiembrie 2024, acestea au înregistrat un avans de 16% în lei şi de 13,4% în euro.

În cazul populaţiei, depozitele în valută au consemnat o creştere lunară uşoară, de 0,2%, ajungând la 140,877 miliarde lei, respectiv 27,674 miliarde euro. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, economiile populaţiei în valută au fost mai mari cu 15,7% în lei.

Depozitele în valută ale altor sectoare au avut un ritm şi mai rapid, cu o creştere de 3,1% într-o lună şi de 16,8% faţă de noiembrie 2024.

Masa monetară în sens larg (M3) a ajuns la sfârşitul lunii noiembrie 2025 la 768,605 miliarde lei, în creştere cu 1,4% faţă de luna precedentă şi cu 6,6% comparativ cu noiembrie 2024. În termeni reali, însă, creşterea anuală a fost negativă, de minus 2,9%.

Creditul neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut uşor, cu 0,3% faţă de octombrie, până la 446,769 miliarde lei. Creditarea în lei, care reprezintă 68,7% din total, s-a diminuat marginal, în timp ce creditul în valută a avansat cu 1,2%.

Raportat la noiembrie 2024, creditul neguvernamental a crescut cu 6,8% în termeni nominali, evoluţie susţinută în special de componenta în valută.

În paralel, creditul guvernamental a înregistrat o creştere mai pronunţată. Soldul acestuia a urcat cu 1,4% într-o lună, până la 264,062 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut a consemnat un avans de 13,7%, respectiv 3,6% în termeni reali.