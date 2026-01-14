Ministerul Finanțelor anunță că prima ediție FIDELIS din 2026 are dobânzi fără impozit, care pot ajunge până la 7,50%. Perioada de subscriere: 16–23 ianuarie 2026 Dobânzi maxime:

până la 7,50% pentru titlurile în lei;

până la 6,20% pentru titlurile în euro.

Cine poate investi? Orice persoană de peste 18 ani, din România sau din străinătate. Investiția se face prin băncile partenere: Banca Transilvania, BT Capital Partners, BCR, BRD, UniCredit Bank sau TradeVille (cu Libra Bank). Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Cei care au donat sânge după 1 august 2025 pot investi într-o tranșă specială:

dobândă de 7,45% pe 2 ani (în lei)

suma minimă scade de la 5.000 lei la 500 lei

suma maximă: 100.000 lei

Dobânzi oferite:

În lei:

6,45% – pe 2 ani

7,45% – pe 2 ani (doar pentru donatorii de sânge)

7,10% – pe 4 ani

7,50% – pe 6 ani

În euro:

3,75% – pe 3 ani

4,75% – pe 5 ani

6,20% – pe 10 ani

Sume minime:

un titlu în lei = 100 lei

un titlu în euro = 100 euro

investiția minimă: 5.000 lei sau 1.000 euro

Titlurile de stat sunt o modalitate sigură de a economisi și investi. Practic, împrumuți statul român cu bani, iar statul îți dă dobândă fixă și îți returnează banii la final. Sunt emise de Ministerul Finanțelor.

Avantajele investiției în titluri de stat:

siguranță maximă – statul român garantează 100% investiția;

dobânzi bune – mai mari decât la depozitele bancare:

• până la 7,50% în lei;

• până la 6,20% în euro (ianuarie 2026);

fără impozit – nu plătești taxe pe dobândă sau pe câștigul obținut dacă vinzi mai devreme;

fără CASS – aceste venituri nu se iau în calcul pentru contribuția la sănătate;

flexibilitate – poți vinde titlurile înainte de termen la Bursa de Valori București;

oportunități dese – din 2025, apar emisiuni noi în fiecare lună.

Titluri de stat FIDELIS:

sunt emise de statul român;

nu plătești impozit pe câștig (pentru persoane fizice);

banii sunt garantați de stat;

nu plătești CASS, indiferent cât câștigi;

le poți vinde oricând, parțial sau total, la Bursa de Valori București;

dacă vinzi mai devreme, primești dobândă pentru perioada cât le-ai ținut;

poți alege perioade de la 2 până la 10 ani.

Depozite bancare: