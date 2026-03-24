BNR: Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în februarie 2026 cu 0,7% față de luna precedentă, ajungând la 668,718 miliarde lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, acestea au înregistrat un avans de 6,7% (-2,4% în termeni reali), potrivit datelor publicate de Banca Națională a României.

Depozitele în lei ale rezidenților, care reprezintă 68,6% din totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au urcat cu 1,3% față de ianuarie 2026, depășind 458,781 miliarde lei. Raportat la februarie 2025, acestea au crescut cu 4,6% (-4,3% în termeni reali).

În ceea ce privește gospodăriile populației, depozitele în lei au crescut cu 1,4% față de luna anterioară, până la 270,218 miliarde lei, și cu 6,7% (-2,4% în termeni reali) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

De asemenea, depozitele în lei ale altor sectoare, respectiv societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare, au avansat cu 1% față de ianuarie 2026, atingând aproape 188,563 miliarde lei. Față de februarie 2025, acestea au crescut cu 1,7% (-7% în termeni reali).

Pe de altă parte, depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei și având o pondere de 31,4% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,5% față de luna ianuarie 2026, până la 209,936 miliarde lei. Evoluția este similară și în cazul exprimării în euro. Comparativ cu februarie 2025, aceste depozite au crescut cu 11,7% în lei (respectiv 9,1% în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au rămas practic neschimbate în februarie 2026, înregistrând o creștere marginală de 0,02%, până la 142,726 miliarde lei. Exprimate în euro, acestea au urcat ușor, cu 0,04%, atingând 28,011 miliarde euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, indicatorul a crescut cu 11,7% în lei, respectiv cu 9,1% în euro.

În schimb, depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 1,7% față de ianuarie 2026, coborând la 67,210 miliarde lei, evoluție similară și în cazul exprimării în euro. Raportat la februarie 2025, aceste depozite au consemnat un avans de 11,7% în lei și de 9,1% în euro.