BNR: Depozitele populației și firmelor au crescut în februarie 2026. Evoluții pe lei și valută
BNR: Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în februarie 2026 cu 0,7% față de luna precedentă, ajungând la 668,718 miliarde lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, acestea au înregistrat un avans de 6,7% (-2,4% în termeni reali), potrivit datelor publicate de Banca Națională a României.
Depozitele în lei ale rezidenților, care reprezintă 68,6% din totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au urcat cu 1,3% față de ianuarie 2026, depășind 458,781 miliarde lei. Raportat la februarie 2025, acestea au crescut cu 4,6% (-4,3% în termeni reali).
În ceea ce privește gospodăriile populației, depozitele în lei au crescut cu 1,4% față de luna anterioară, până la 270,218 miliarde lei, și cu 6,7% (-2,4% în termeni reali) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
De asemenea, depozitele în lei ale altor sectoare, respectiv societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare, au avansat cu 1% față de ianuarie 2026, atingând aproape 188,563 miliarde lei. Față de februarie 2025, acestea au crescut cu 1,7% (-7% în termeni reali).
Pe de altă parte, depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei și având o pondere de 31,4% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,5% față de luna ianuarie 2026, până la 209,936 miliarde lei. Evoluția este similară și în cazul exprimării în euro. Comparativ cu februarie 2025, aceste depozite au crescut cu 11,7% în lei (respectiv 9,1% în euro).
BNR: Depozitele în valută ale populației au stagnat în februarie 2026, iar cele ale altor sectoare au scăzut
Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au rămas practic neschimbate în februarie 2026, înregistrând o creștere marginală de 0,02%, până la 142,726 miliarde lei. Exprimate în euro, acestea au urcat ușor, cu 0,04%, atingând 28,011 miliarde euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, indicatorul a crescut cu 11,7% în lei, respectiv cu 9,1% în euro.
În schimb, depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 1,7% față de ianuarie 2026, coborând la 67,210 miliarde lei, evoluție similară și în cazul exprimării în euro. Raportat la februarie 2025, aceste depozite au consemnat un avans de 11,7% în lei și de 9,1% în euro.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.