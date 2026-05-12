Tot mai mulți proprietari de apartamente aleg să își închidă balconul pentru a obține un spațiu suplimentar, pentru a reduce pierderile de căldură sau pentru a se proteja de zgomot și praf. În multe cazuri, balconul este transformat într-o extensie a locuinței, folosită ca spațiu de depozitare, birou sau chiar zonă de relaxare.

Cu toate acestea, modificările aduse fațadei unui bloc nu pot fi făcute după bunul plac. Chiar dacă în practică există numeroase situații în care proprietarii montează tâmplărie fără aprobări, legislația din România prevede clar că închiderea balconului sau a logiei necesită autorizație de construire.

În ultimii ani, procedura pentru obținerea autorizației a fost simplificată, însă obligația legală a rămas în vigoare.

Potrivit prevederilor din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, orice lucrare care modifică aspectul exterior al unei clădiri trebuie autorizată de administrația locală.

Închiderea balconului este considerată o intervenție asupra fațadei imobilului și intră automat în categoria lucrărilor care necesită aprobare oficială înainte de începerea executării.

Astfel, proprietarii care intenționează să monteze geamuri termopan, tâmplărie PVC sau alte sisteme de închidere trebuie să obțină mai întâi autorizația de construire emisă de primărie.

Deși obligația autorizației există în continuare, legislația a fost modificată astfel încât procedura să fie mai puțin complicată decât în cazul altor lucrări de construcții.

Legea permite emiterea autorizației pe baza unei documentații simplificate, fără a mai fi necesare unele dintre documentele tehnice complexe cerute în trecut pentru proiectele de construcții obișnuite.

Practic, proprietarii trebuie să depună un dosar mai redus, care să demonstreze modul în care va fi realizată închiderea balconului și impactul asupra structurii și aspectului clădirii.

Conform legislației în vigoare, documentația simplificată necesară pentru obținerea autorizației trebuie să includă mai multe elemente obligatorii.

Printre documentele cerute se numără:

memoriul de arhitectură;

releveul apartamentului;

fațada clădirii;

propunerea tehnică privind închiderea balconului sau logiei;

avizul proiectantului inițial al clădirii sau, după caz, o expertiză tehnică pentru spațiul deținut de solicitant.

Aceste documente trebuie depuse indiferent de destinația apartamentului sau a spațiului în care se realizează lucrarea.

În multe situații, proprietarii apelează la arhitecți sau proiectanți pentru întocmirea documentației necesare, astfel încât dosarul să respecte cerințele impuse de autoritățile locale.

Un alt aspect important îi privește pe proprietarii apartamentelor situate la parterul blocurilor.

Începând din anul 2020, legislația a fost modificată, iar pentru lucrările de închidere a balcoanelor sau logiilor aflate la parter nu mai este necesar acordul direct al vecinilor, ci acordul asociației de proprietari.

Această regulă se aplică însă doar în anumite condiții expres prevăzute de lege.

Mai exact, acordul asociației este necesar atunci când lucrările sunt realizate pentru:

creșterea securității locuinței;

reducerea efectelor produse de zgomot;

limitarea expunerii la noxe sau gunoaie;

protejarea sănătății și siguranței persoanelor care locuiesc în apartament.

Schimbarea a fost introdusă pentru a elimina situațiile în care obținerea acordului vecinilor devenea dificilă sau genera conflicte între locatari.

Legea definește autorizația de construire drept actul oficial emis de administrația publică locală care permite executarea legală a lucrărilor.

Documentul stabilește condițiile în care poate fi realizată intervenția și confirmă faptul că lucrările respectă normele urbanistice și tehnice aplicabile.

Potrivit prevederilor legale, autorizația trebuie emisă în maximum 30 de zile de la depunerea documentației complete.

În practică, termenul poate varia în funcție de complexitatea dosarului sau de eventualele completări solicitate de autorități.

Specialiștii atrag atenția că efectuarea lucrărilor fără autorizație poate atrage sancțiuni contravenționale și chiar obligația readucerii imobilului la starea inițială.

În anumite situații, autoritățile locale pot dispune oprirea lucrărilor sau pot solicita intrarea în legalitate prin obținerea ulterioară a documentelor necesare.

Totodată, modificările neautorizate pot crea probleme și la vânzarea apartamentului, în cazul verificării documentației cadastrale și a conformității locuinței cu situația din teren.