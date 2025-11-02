Traian Băsescu a spus că țara se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade de după 1990, având un război la graniță și un context regional instabil. El a afirmat că decizia Washingtonului de a retrage militari exact în acest moment este „nedreaptă față de România”, care și-a dovedit mereu loialitatea.

Fostul președinte a amintit participarea trupelor românești în Irak și Afganistan, menționând că România a rămas alături de Statele Unite până la finalul misiunilor, chiar și atunci când știa că deciziile americane nu erau corecte.

El a arătat că, în ciuda faptului că nu existau arme chimice în Irak, România a continuat să susțină eforturile partenerilor americani pentru a-și demonstra angajamentul față de alianță.

„Noi suntem într-un moment greu, România n-a mai trecut prin asemenea riscuri de la ieșirea din comunism, deci din 1990. În momentul de față avem război la frontieră, deci ne este greu, într-un fel sau altul. Americanii și-au redus prezența exact când este greu, ceea ce noi n-am făcut nici în Irak, nici în Afghanistan, am stat cu ei până în ultima clipă și ne-am dus cu ei, pentru că ne-au chemat să fim aliații lor. Noi am știut ce s-a aflat, și a aflat toată lumea, că în Irak nu există nici bombe chimice, nici bombe nucleare, că Saddam nu avea așa ceva, dar din dorința de a fi buni parteneri, ne-am dus și i-am susținut până în ultima clipă. Mai mult, am fost solicitați să rămânem pentru programul de antrenament al noii armate Irakiene și am rămas. Ne-au chemat în Balcani, în K4, de câte ori ne-a fost greu, ne-am dus. Nouă ne e greu acum și au plecat, nu e în regulă”, a declarat Traian Băsescu la România TV.

Traian Băsescu a explicat că baza Mihail Kogălniceanu este o bază temporară, unde militarii americani participă la exerciții și misiuni de antrenament. El a spus că, din punct de vedere legal, retragerea face parte dintr-un proces de rotație a efectivelor, însă momentul ales este unul greșit, având în vedere situația actuală de securitate.

Fostul președinte a precizat că parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite, semnat în 2011, permite utilizarea bazei de la Kogălniceanu și a Portului Constanța ca punct logistic central în regiune. În opinia sa, reducerea prezenței militare nu încalcă acest acord, dar transmite un semnal negativ într-un moment în care România are nevoie de sprijin.

„Aici vorbim de rotație. În primul rând, Kogălniceanu nu este o bază permanentă, este o bază temporară în care diverse unități vin în misiuni de antrenament, de compatibilizare cu Armata Română și cu alte armate din NATO împreună cu care se fac exerciții pe teritoriul României. Eu sunt cel care a făcut împreună cu președintele Obama, deci cu președintele SUA, nu mă interesează dacă se numește Trump, Bush sau Obama, acest parteneriat strategic, document din 2011. Asta nu exclude prezența militarilor, a trupelor combatante, și sunt acum 1.000 de militari din acest batalion „Rock of the Marne”, din Divizia 3 Infanterie. Dar povestea că trebuiau să stea, nu trebuiau să stea, e rotație. Faptul că ne-au pus în această situație într-un moment în care avem îngrijorări nu este în regulă, nu le dau dreptate, dar din punct de vedere legal nu avem o bază permanentă convenită cu americanii acolo.”, mai precizează Traian Băsescu.

Băsescu a spus că relația cu președintele Donald Trump este dificilă, dar situația nu reprezintă o criză profundă între România și Statele Unite. El a explicat că adevărata problemă ar apărea doar dacă ar exista blocaje la nivelul cooperării instituționale dintre Ministerul Apărării, Pentagon, CIA sau FBI.

Fostul președinte a adăugat că România trebuie să gestioneze cu grijă relația diplomatică și a criticat menținerea ambasadorului Alexandru Muraru la Washington, considerând că acesta trebuia retras imediat după schimbarea administrației de la Casa Albă.

Potrivit lui Băsescu, situația actuală poate fi corectată prin dialog și prin reluarea contactelor directe între instituțiile-cheie, astfel încât cooperarea strategică dintre România și Statele Unite să nu fie afectată.