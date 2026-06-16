O tranzacție uriașă pregătită de Nvidia: detalii care schimbă perspectiva investitorilor

Nvidia pregătește o operațiune de finanțare prin datorie de cel puțin 20 de miliarde de dolari, marcând prima sa emisiune de obligațiuni de la începutul exploziei globale a inteligenței artificiale, potrivit informațiilor transmise de CNBC.

Compania nu a precizat suma exactă în documentele depuse la autoritățile bursiere din Statele Unite, însă surse apropiate operațiunii indică posibilitatea ca valoarea finală să ajungă până la 25 de miliarde de dolari.

Acțiunile producătorului de semiconductori au urcat luni cu 3,5%, iar de la începutul anului sunt în creștere cu aproximativ 14%. Operațiunea vine într-un context în care mai multe companii din sectorul tehnologic recurg la finanțări semnificative pentru a susține investițiile în inteligența artificială.

Alphabet a anunțat recent planuri de finanțare de 85 de miliarde de dolari, după ce a atras deja peste 55 de miliarde de dolari prin emisiuni de obligațiuni.

La rândul său, Amazon a obținut aproximativ 54 de miliarde de dolari prin vânzări de obligațiuni pe piețele din Statele Unite și Europa. Tendința reflectă un interes ridicat al investitorilor pentru proiectele legate de infrastructura AI.

Datele financiare arată că Nvidia are în prezent datorii pe termen lung de aproximativ 7,5 miliarde de dolari și datorii pe termen scurt de circa 1 miliard de dolari.

Ultima emisiune de obligațiuni a companiei a avut loc în 2021, când a atras 5 miliarde de dolari. De atunci, dimensiunea grupului s-a modificat semnificativ, pe fondul creșterii accelerate a cererii pentru tehnologiile sale.

Evoluția financiară a companiei evidențiază o expansiune rapidă a veniturilor. În anul fiscal 2022, Nvidia a raportat aproximativ 27 de miliarde de dolari în venituri, iar în anul fiscal 2026 cifra de afaceri a urcat la 216 miliarde de dolari.

Creșterea a fost susținută de cererea puternică pentru cipurile sale grafice, impulsionată de lansarea ChatGPT la finalul anului 2022, moment în care dezvoltatorii de modele AI și marile companii de cloud au început achiziții masive de procesoare.

Compania a transmis că fondurile obținute vor fi utilizate pentru scopuri corporative generale, inclusiv rambursarea și refinanțarea unor obligații existente.

În paralel, Nvidia continuă politica de remunerare a acționarilor, după ce în luna mai a majorat dividendul de la un cent la 25 de cenți pe acțiune și a anunțat un program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 80 de miliarde de dolari.

În ultimul trimestru, compania a raportat un flux de numerar liber de 49 de miliarde de dolari, în creștere față de 35 de miliarde în aceeași perioadă a anului anterior, iar conducerea a reiterat intenția de a returna acționarilor aproximativ jumătate din acest flux de numerar realizat în cursul anului.