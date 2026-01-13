Reprezentanții Federației Publisind, la care este afiliat Sindicatul Polițiștilor Europol, au transmis că întâlnirea convocată de ministrul de Interne are legătură directă cu pozițiile exprimate public de premierul Ilie Bolojan și de ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, referitoare la majorarea vârstei de pensionare pentru personalul din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. La discuții urmează să participe și reprezentanții Sindicatului Europol.

Sindicaliștii susțin că polițiștii și militarii nu pot fi puși să suporte consecințele unor decizii politice luate de persoane care nu au activat niciodată în acest domeniu și care privesc sistemul exclusiv dintr-o perspectivă electorală. Aceștia reclamă că declarațiile publice făcute pe acest subiect sunt departe de realitate și induc în eroare opinia publică, în condițiile în care Legea pensiilor militare a fost deja modificată. Conform cadrului legal actual, polițiștii și militarii se pot pensiona la vârsta de 60 de ani, iar începând cu anul 2031 vârsta de pensionare va crește la 65 de ani.

„ATENŢIE! Militarii şi poliţiştii NU vor mai accepta să fie bătaia de joc a politicienilor! Federaţia Publisind, la care este afiliat Sindicatul Poliţiştilor Europol, a fost invitată astăzi, începând cu ora 17:00, de către ministrul Cătălin Predoiu la o şedinţă de lucru. Această întâlnire, la care vor participa reprezentanţii Sindicatului Europol, are legătură directă cu declaraţiile recente ale premierului Bolojan şi ale ministrului MApN, Radu Miruţă, privind creşterea vârstei de pensionare a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, au transmis, marţi, reprezentanţii Sinficatului europol.

Sindicatele avertizează că noi demersuri iresponsabile, cu puternic caracter electoral, pot avea consecințe grave asupra funcționării sistemului. În prezent, aproximativ 25.000 de angajați, incluzând polițiști, pompieri și militari, iau în calcul ieșirea la pensie ca reacție la aceste declarații.

„Poliţiştii şi militarii NU vor fi de acord să suporte consecinţele deciziilor unor oameni politici care nu au lucrat nici măcar o zi într-un astfel de sistem, pe care nu îl înţeleg şi pe care îl judecă strict electoral”, au subliniat reprezentanţii Sinficatului europol.

În același timp, personalul mai tânăr ar putea alege să părăsească sistemul prin demisie și să se reorienteze profesional, ceea ce ar duce la o slăbire semnificativă a capacității statului de a asigura siguranța cetățenilor.

„Nu putem fi de acord cu noi demersuri iresponsabile, cu profund caracter electoral! Astăzi, aproximativ 25.000 de angajaţi (poliţişti, pompieri şi militari), în urma acestor declaraţii, iau în calcul plecarea din sistem prin pensionare. În acelaşi timp, colegii noştri tineri se vor reorienta către alte locuri de muncă, alegând demisia, ceea ce va duce la slăbirea gravă a capacităţii statului de a asigura siguranţa cetăţenilor”, avertizează sindicaliştii.

Un mesaj similar a fost transmis și de reprezentanții Sindicatului Polițiștilor SIDEPOL, care subliniază că întâlnirea cu ministrul de Interne are loc într-un context extrem de sensibil, marcat de tensiuni deja existente în întreaga familie ocupațională din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Potrivit acestora, declarațiile făcute de premierul României și de ministrul Apărării Naționale, fără o consultare reală a partenerilor sociali, generează incertitudine, nemulțumire și lipsă de încredere în rândul personalului.

„Această întâlnire are loc într-un context extrem de sensibil, marcat de tensiuni deja existente la nivelul întregii familii ocupaţionale «Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională», generate de declaraţiile făcute în spaţiul public atât de către prim-ministrul României, cât şi de către Ministrul Apărării Naţionale, referitoare la majorarea vârstei de pensionare. Astfel de declaraţii, făcute fără consultarea reală a partenerilor sociali, creează incertitudine, nemulţumire şi lipsă de încredere în rândul personalului”, au transmis sindicaliştii.

Sindicaliștii consideră că orice modificare cu impact major asupra carierei și vieții polițiștilor trebuie discutată transparent, argumentat și responsabil. Aceștia anunță că nu vor accepta decizii impuse unilateral, care pot afecta stabilitatea sistemului și siguranța cetățenilor, și că vor solicita clarificări oficiale și soluții concrete pentru protejarea drepturilor și intereselor legitime ale angajaților din MAI.

„Nu vom accepta decizii impuse unilateral, care afectează stabilitatea sistemului şi siguranţa cetăţenilor. SIDEPOL va susţine ferm drepturile şi interesele legitime ale poliţiştilor şi va solicita clarificări oficiale şi soluţii concrete”, au completat sindicaliştii.

În acest context, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, declara la finalul lunii decembrie că nu există categorii privilegiate și că este deja în vigoare o lege care prevede creșterea progresivă a vârstei de pensionare în sistemul militar. Acesta a anunțat că își propune să elimine inechitățile din interiorul sistemului, unde persoane cu funcții și activități similare ajung să primească pensii diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiți.

Tot în luna decembrie, premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu mai poate susține financiar pensionări la vârste de 48, 50 sau 52 de ani și că vârsta de pensionare ar trebui majorată în toate domeniile, inclusiv în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Apărării Naționale.