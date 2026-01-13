În ultima perioadă, în spațiul public a circulat ideea că militarii din România s-ar pensiona la vârsta de 48 de ani. Această afirmație, adesea prezentată ca un fapt, nu are nicio bază legală și reprezintă o formă de manipulare menită să creeze percepția unei privilegieri a personalului militar, notează Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.

”Ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii „se pensionează la 48 de ani” NU este o confuzie inocentă şi nici o eroare de interpretare. Este o manevră ABJECTĂ de manipulare, menită să inducă în societate percepţia falsă că militarii ar fi o categorie privilegiată şi favorizată de stat”, spune Fifor pe Facebook.

Conform Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările aduse prin Legea nr. 282/2023, vârsta standard de pensionare a militarilor este în prezent de 60 de ani. În plus, legislația prevede o creștere progresivă a acestei vârste până la 65 de ani, după următorul calendar:

2031 – 61 de ani

2032 – 62 de ani

2033 – 63 de ani

2034 – 64 de ani

2035 – 65 de ani

”Potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată prin Legea nr. 282/2023 (în vigoare de la 1 ianuarie 2024), cadrul legal este limpede şi fără echivoc. Vârsta standard de pensionare a militarilor este, în prezent, de 60 de ani. Aceasta este vârsta legală aplicabilă astăzi tuturor cadrelor militare care solicită pensie pentru limită de vârstă. Mai mult, prin modificările din 2023, legiuitorul a stabilit explicit un calendar de creştere progresivă a vârstei standard până la 65 de ani, după cum urmează: 2031 – 61 de ani, 2032 – 62 de ani, 2033 – 63 de ani, 2034 – 64 de ani, 2035 – 65 de ani. Condiţia de vechime: Pensia militară pentru limită de vârstă nu se acordă automat. Este condiţionată cumulativ de: minimum 25 de ani vechime efectivă, dintre care cel puţin 15 ani în serviciu militar. Fără îndeplinirea acestor condiţii, dreptul la pensie nu există”, scrie Fifor.

Pensia pentru limită de vârstă nu se acordă automat, adaugă acesta. Militarii trebuie să îndeplinească cumulativ două condiții:

Minimum 25 de ani de vechime efectivă, dintre care cel puțin 15 ani în serviciul militar. Respectarea reglementărilor privind trecerea în rezervă.

Fără îndeplinirea acestor criterii, dreptul la pensie nu există.

”Prin urmare, a afirma că „militarii se pensionează la 48 de ani” este o minciună propagandistică folosită deliberat pentru a antagoniza societatea şi pentru a decredibiliza o categorie profesională care funcţionează sub un regim de incompatibilităţi, restrângeri de drepturi şi riscuri permanente.

Legea este clară: Militarii se pensionează, astăzi, la 60 de ani, iar vârsta va creşte până la 65 de ani. Pensia se acordă doar după minimum 25 de ani de serviciu. Orice altă naraţiune este manipulare”, mai comentează Fifor.

Cazurile în care militarii se pensionează mai devreme sunt excepții, strict reglementate de lege, și apar doar în situații speciale precum:

pierderea capacității de muncă;

restructurări;

treceri în rezervă din motive neimputabile militarului.

Aceste situații sunt rare și nu pot fi folosite pentru a defini politica publică generală.

Afirmațiile că militarii s-ar pensiona la 48 de ani sunt false și manipulative. Sistemul de pensii militare este clar definit și riguros, iar personalul militar beneficiază de reguli specifice, dar nu privilegii nemeritate.

Astfel:

Pensionarea standard se face la 60 de ani, urmând să crească progresiv la 65 de ani;

Pensia este acordată numai după minimum 25 de ani de serviciu, cu cel puțin 15 ani efectiv în armată.

Orice altă interpretare reprezintă dezinformare și nu reflectă realitatea juridică, a mai spus acesta pe rețeaua de socializare.

Reacția social-democratului survine după ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că, până săptămâna viitoare, la Ministerul Apărării, MAI și în cadrul serviciilor se lucrează la un proiect de lege pentru creșterea vârstei de pensionare.