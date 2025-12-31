Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat marți, 30 decembrie 2025, noi liste cu dosare aprobate în urma ședinței comitetului de avizare.

În cadrul Programului Rabla Auto pentru persoane fizice, a fost inclusă o listă ce cuprinde 1.034 de ecotichete, în valoare totală de 12.593.000 de lei.

Totodată, au fost publicate peste 300 de dosare aprobate pentru programele „Iluminat Public”, precum și o listă cu 60 de cereri de finanțare în cadrul programului destinat sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate.

„În ultimele 14 zile, prin efortul susținut al colegilor a fost posibilă analiza și aprobarea a peste 1.100 de contracte în total, în valoare de peste 3,3 miliarde de lei”, a declarat Florin Bănică, președintele AFM.

Reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) au anunțat că, până în prezent, în Programul Iluminat Public au fost aprobate 975 de dosare, în valoare totală de peste 1,39 miliarde de lei, iar în Programul pentru sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate au fost aprobate 96 de dosare, în valoare de peste 1,58 miliarde de lei.

De asemenea, în Programul Protecția speciilor de faună sălbatică au fost aprobate 14 dosare, în valoare de peste 4,1 milioane de lei, iar pentru persoane fizice au fost procesate 1.615 cereri în 2025, în valoare de peste 20 de milioane de lei. În cadrul Programului Fabrici de reciclare, au fost aprobate 21 de dosare, în valoare de peste 408 milioane de lei, iar în Programul Rabla Auto pentru persoane fizice au fost alocate 13.591 de ecotichete, în valoare de peste 169 milioane de lei.

De asemenea, în cadrul “Programului Iluminat Public – sesiunea noiembrie 2024” a fost publicată o nouă listă care conține 218 de dosare de finanțare în valoare de 331.348.424,24 de lei. Totodată, în cadrul “Programului Iluminat Public – sesiunea decembrie 2024” a fost publicată o nouă listă care conține 104 de dosare de finanțare în valoare de 202.501.752,98 de lei.

Referitor la “Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate – sesiunea 05.04 – 06.05.2024” a fost publicată o nouă listă cu 60 de cereri de finanțare în valoare totală de 874.702.387,70 de lei.

Pentru toate dosarele aprobate, AFM transmite contractele de finanțare în vederea semnării de către beneficiari.

Situația totală a dosarelor aprobate până în prezent ca urmare a publicării Ordonanței de urgență nr. 72/2025 privind unele măsuri pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență al României este: