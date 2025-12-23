Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a făcut un pas important în direcția alinierii României la normele europene de protecție a mediului, prin semnarea contractului pentru realizarea studiilor de fezabilitate necesare închiderii și ecologizării a șase depozite municipale de deșeuri care nu respectă legislația în vigoare.

Demersul vizează amplasamente situate în mai multe zone ale țării, respectiv în localitățile Vulcan (Hunedoara), Darabani și Săveni (Botoșani), Câmpulung Moldovenesc (Suceava), Lipova (Arad) și Rupea (Brașov). Potrivit AFM, această etapă reprezintă baza tehnică indispensabilă pentru declanșarea lucrărilor propriu-zise de închidere și refacere a mediului.

Instituția subliniază că elaborarea studiilor de fezabilitate este esențială pentru ca intervențiile să fie realizate corect, eficient și în deplină concordanță cu legislația națională și europeană. Totodată, proiectul contribuie la reducerea riscului de sancțiuni din partea Uniunii Europene și susține angajamentele asumate de România în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

Președintele AFM, Florin Bănică, a declarat că inițierea acestui proiect a presupus deblocarea unor situații rămase în stagnare timp îndelungat. El a evidențiat importanța muncii în echipă și a determinării pentru ca acest prim pas să devină realitate, subliniind că fiecare zi pierdută afectează atât parcursul european al României, cât și comunitățile care trăiesc de ani de zile în apropierea acestor depozite de deșeuri.

„Această etapă a presupus un efort continuu pentru a debloca o situaţie pe care am găsit-o într-un stadiu de stagnare la preluarea mandatului. A fost nevoie de muncă de echipă, de ambiţie şi de determinare pentru ca acest prim pas să se concretizeze. Fiecare zi contează pentru România, atât în perspectiva aderării la OECD şi a îndeplinirii obiectivelor europene, cât şi pentru comunităţile care trăiesc de ani de zile în vecinătatea acestor depozite de deşeuri. Studiile de fezabilitate sunt fundamentul fără de care nu putem vorbi despre lucrări durabile şi conforme”, spune Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, în comunicat.

Prin această acțiune, AFM sprijină autoritățile locale în rezolvarea unor probleme istorice de neconformitate, cu efecte directe asupra sănătății populației și a mediului înconjurător. Studiile vor stabili etapele concrete pentru închiderea depozitelor, refacerea terenurilor și monitorizarea acestora după finalizarea lucrărilor, în conformitate cu cerințele legale actuale.