Guvernul României a supus marți procedurii de transparență decizională proiectul Ordonanței de urgență privind înregistrarea și obligațiile angajatorilor care încadrează lucrători străini, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare pe piața muncii din România, precum și modificarea și completarea unor acte normative, împreună cu Nota de fundamentare.

Potrivit Executivului, inițiativa legislativă răspunde unei realități economice și sociale majore, respectiv deficitul accentuat de forță de muncă din mai multe sectoare ale economiei românești, coroborat cu necesitatea prevenirii exploatării prin muncă, combaterii migrației ilegale și întăririi mecanismelor de protecție a lucrătorilor străini.

Conform Guvernului, proiectul propune un cadru legal unitar, modern și digitalizat, care are ca obiectiv digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini, prin operaționalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, gândită ca punct unic de interacțiune între angajatori, agențiile de plasare și autoritățile statului. Totodată, documentul introduce cererea unică, menită să simplifice și să eficientizeze procedurile administrative necesare angajării cetățenilor din state terțe.

Proiectul de ordonanță prevede înregistrarea obligatorie a angajatorilor care doresc să angajeze lucrători străini într-un registru oficial, precum și reglementarea clară a activității agențiilor de plasare, printr-un mecanism de autorizare bazat pe criterii obiective de eligibilitate, reputație profesională și capacitate financiară.

Un alt element-cheie îl reprezintă introducerea Listei ocupațiilor deficitare, care va fi aprobată prin hotărâre de Guvern și actualizată periodic, cu rolul de a corela admisia lucrătorilor străini cu nevoile reale ale pieței muncii din România. Documentul mai vizează diferențierea clară a vizelor de muncă în funcție de tipul de lucrător și alinierea legislației naționale la standardele europene și internaționale în domeniul migrației.

„Prin aceste măsuri, proiectul urmăreşte să creeze un echilibru real între nevoile legitime ale angajatorilor, buna funcţionare a pieţei muncii şi protejarea lucrătorilor”, se arată în comunicatul Guvernului.

Executivul încurajează angajatorii, agențiile de plasare a forței de muncă, organizațiile sindicale și patronale, organizațiile neguvernamentale, precum și societatea civilă să analizeze proiectul și să transmită observații, propuneri sau recomandări în cadrul procedurii de transparență decizională.

„Contribuţiile tuturor actorilor interesaţi sunt esenţiale pentru a asigura un cadru legislativ echitabil, eficient şi adaptat realităţilor pieţei muncii, care să susţină dezvoltarea economică a României şi să consolideze protecţia persoanelor implicate în procesele de migraţie în scop de muncă”, arată Guvernul.

Proiectul de act normativ și Nota de fundamentare sunt disponibile pe site-ul Cancelariei Prim-ministrului, iar observațiile pot fi transmise pe durata perioadei de consultare publică, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.