Programul Rabla pentru persoane fizice a înregistrat un interes foarte ridicat în primele zile de la relansarea sesiunii din 16 decembrie. Fondurile alocate pentru achiziția de autoturisme cu motor termic au fost epuizate joi, la ora 19:03, conform informațiilor publicate pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

În total, au fost depuse 14.158 de dosare pentru suma de 125.008.000 de lei. Această rapiditate indică interesul semnificativ al românilor pentru achiziția de autoturisme prin Programul Rabla, în special pentru modelele cu motor pe benzină sau hibrid.

Programul Rabla Clasic 2025 a fost redeschis marți, 16 decembrie, la ora 10:00, și a avut un început alert, iar numărul mare de dosare depuse în primele 24 de ore reflectă nivelul de mobilizare al beneficiarilor.

Pentru această sesiune, bugetul alocat pentru Rabla Clasic a fost de 22 de milioane de lei, fond destinat acordării de vouchere pentru persoanele fizice. Voucherele au fost diferențiate în funcție de tipul autoturismului: 10.000 de lei pentru vehiculele cu motor pe benzină și 12.000 de lei pentru autoturismele hibrid.

De asemenea, pentru autoturismele plug-in hibrid a fost alocată suma totală de 14,5 milioane de lei, bani care sunt distribuiți sub formă de vouchere individuale în valoare de 15.000 de lei fiecare. Aceste fonduri permit achiziția unui număr semnificativ de vehicule hibride cu emisii reduse, oferind beneficiarilor posibilitatea de a opta pentru modele mai eficiente din punct de vedere energetic.

În cazul mașinilor complet electrice, valoarea voucherului poate ajunge până la 18.500 de lei, suma disponibilă pentru aceste vehicule fiind separată de fondurile pentru modelele cu motor termic.

Potrivit reprezentanților AFM, fondurile alocate în această sesiune provin în principal din cereri de plată respinse sau dosare nefinalizate din sesiunile precedente. Aceste sume au fost redistribuite, astfel încât programul să continue să ofere suport financiar pentru achiziția de autoturisme.

Datele publicate în timp real pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu arată că, până în prezent, peste 6.000 de dosare au fost depuse pentru achiziția de mașini electrice. Aceasta confirmă tendința de creștere a interesului pentru vehiculele cu emisii zero, într-un context în care fondurile pentru modelele clasice s-au epuizat foarte rapid.

Sesiunea de depunere a dosarelor pentru persoane fizice continuă până la data de 31 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea integrală a fondurilor disponibile. Astfel, românii interesați de achiziția de vehicule electrice mai au oportunitatea de a solicita finanțare prin Programul Rabla.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) precizează că redistribuirea fondurilor din dosare nefinalizate contribuie la eficiența programului, permițând ca resursele să fie utilizate în mod optim. Prin această abordare, AFM asigură accesul continuu la vouchere pentru persoanele care doresc să achiziționeze autoturisme, în special electrice sau plug-in hibrid.

Această sesiune a Programului Rabla demonstrează atât cererea ridicată pentru autovehicule, cât și importanța adaptării fondurilor disponibile în funcție de tipul de motor al mașinii.