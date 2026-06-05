Care este situația plăților din PNRR. Ministerul Energiei a publicat datele actualizate la 5 iunie 2026

Ministerul Energiei a publicat situația actualizată a plăților realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) la data de 5 iunie 2026, arătând evoluția fondurilor decontate și a cererilor aflate în procesare.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Energiei pe Facebook, valoarea totală a plăților efectuate până la 5 iunie 2026 depășește 81,8 milioane euro. Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 5,7 milioane euro față de situația raportată la 29 mai 2026.

În perioada 29 mai – 5 iunie 2026 au fost autorizate și plătite 12 cereri de transfer aferente proiectelor finanțate prin PNRR. În total, de la începutul programului, plățile cumulate către beneficiari au ajuns la aproximativ 303 milioane euro.

Ministerul Energiei mai arată că în prezent sunt 90 de cereri de transfer aflate în curs de procesare, cu o valoare totală de aproximativ 136 milioane euro. Aceste cereri sunt împărțite pe ani și trimestre, după cum urmează:

Pentru anul 2024, valoarea totală a cererilor aflate în procesare este de aproximativ 3,1 milioane euro, corespunzătoare a 5 dosare. Acestea includ 0,68 milioane euro pentru trimestrul 3 din 2024, aferente a 4 dosare, și 2,45 milioane euro pentru trimestrul 4 din 2024, aferente unui dosar.

Pentru anul 2025, valoarea totală a cererilor aflate în procesare este de 80,8 milioane euro, în 44 de dosare. În detaliu, trimestrul 1 din 2025 include 3,12 milioane euro în 2 dosare, trimestrul 2 include 5,52 milioane euro în 7 dosare, trimestrul 3 include 30,53 milioane euro în 19 dosare, iar trimestrul 4 include 41,71 milioane euro în 16 dosare.

Pentru anul 2026, cererile aflate în procesare însumează aproximativ 52,1 milioane euro, repartizate în 41 de dosare. Din acestea, 19,1 milioane euro sunt aferente trimestrului 1 din 2026 (15 dosare), iar 33,03 milioane euro sunt aferente trimestrului 2 din 2026 (26 dosare).

Ministerul Energiei precizează că valoarea rămasă disponibilă pentru depunerea de noi cereri de plată este de aproximativ 390 milioane euro. Această sumă poate fi ajustată în funcție de evoluția implementării contractelor de finanțare, care pot suferi încetări, dar și în urma procesului de negociere al PNRR aflat în desfășurare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Comisia Europeană.

Instituția subliniază că implementarea proiectelor finanțate prin PNRR continuă într-un ritm accelerat, cu scopul de a valorifica fondurile disponibile în termen și de a asigura un impact concret asupra proiectelor aflate în derulare.

„Implementarea proiectelor finanțate prin PNRR își continuă evoluția accelerată, astfel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen și cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare”, informează Ministerul Energiei.

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