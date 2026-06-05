Sectorul aviației europene avertizează: Obiectivele climatice de la Bruxelles ar putea provoca „reacții negative la nivel internațional”

Sectorul aviației europene avertizează că planurile Uniunii Europene de extindere a taxării emisiilor de carbon pentru zborurile internaționale ar putea provoca tensiuni comerciale globale. Printr-o scrisoare deschisă adresată Comisiei Europene, înaintea revizuirii ETS din 15 iulie, industria cere menținerea unui cadru internațional comun pentru reducerea emisiilor.

În contextul revizuirii sistemului de comercializare a certificatelor de emisii al UE, care va avea loc pe 15 iulie, sectorul aviației europene solicită legislatorilor să ia în considerare modul în care emisiile de carbon ar trebui calculate și gestionate la nivel internațional.

O alianță a industriei aviației a îndemnat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să renunțe la planurile de extindere a pieței carbonului din UE la zborurile internaționale, invocând posibile perturbări comerciale.

Într-o scrisoare deschisă făcută publică vineri, 5 iunie, liderii europeni din aviație au susținut că o revizuire a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) al blocului comunitar ar putea declanșa un război comercial agresiv și ar putea paraliza companiile aeriene continentale. Apelul este semnat de directori de top de la Airlines for Europe, Airports Council International Europe, Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe, CANSO Europe și European Regions Airline Association.

În joc este un mecanism de „oprire a ceasului”, care a scutit zborurile extraeuropene de la plata costurilor cu carbon legate de emisiile lor timp de peste un deceniu, dar care urmează să expire legal la sfârșitul anului 2026. Deși ETS vizează din punct de vedere tehnic toate zborurile interne și internaționale, regula „opririi ceasului” înseamnă că companiile aeriene nu trebuie să predea certificatele de carbon pentru zborurile pe distanțe lungi care intră sau ies din Spațiul Economic European (SEE). Excepția a fost concepută pentru a oferi Organizației Aviației Civile Internaționale, o agenție a Națiunilor Unite, spațiu de respiro pentru a-și lansa propriul mecanism de piață globală, considerat mai puțin ambițios decât ETS – iar dacă excepția este lăsată să expire, sistemul de carbon al UE se va extinde automat pentru a acoperi zborurile pe distanțe lungi.

Semnatarii scrisorii descriu acest lucru ca o depășire unilaterală a puterii de reglementare și avertizează că ar putea declanșa represalii globale severe. Aceștia fac referire la haosul din 2012, când o tentativă similară de extindere a provocat o reacție violentă la nivel internațional.

Zborurile care pleacă din UE către destinații din afara SEE sunt în mare parte exceptate de la EU ETS. Ele se încadrează în regulile de compensare a emisiilor de carbon ale Națiunilor Unite, Schema de compensare și reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA).

Potrivit grupului de campanie „Transport & Environment”, 68% din emisiile provenite de la zborurile europene în 2025 nu au fost tarifate, ceea ce ei consideră o „consecință a limitării domeniului de aplicare al pieței carbonului la rutele intra-europene, lăsând cele mai poluante rute pe distanțe lungi complet exceptate”. Alianța aeriană susține că direcționarea unilaterală a zborurilor pe distanțe lungi va devia traficul către aeroporturi hub din afara Europei, fără a oferi absolut „niciun beneficiu net pentru climă”, pedepsind în același timp transportatorii autohtoni.

„Soluția adecvată este un CORSIA consolidat ca unic cadru global de stabilire a prețurilor la carbon pentru aviația internațională”, au scris semnatarii scrisorii.

Potrivit grupului de campanie global „Aviation Benefits Beyond Borders”, CORSIA acoperă aproximativ 60% din totalul emisiilor de dioxid de carbon provenite din aviația internațională. Dacă CORSIA nu se aliniază la obiectivele Acordului de la Paris sau acoperă mai puțin de 70% din emisiile globale ale aviației, este probabil ca EU ETS să fie extins pentru a include zborurile care pleacă din SEE începând cu ianuarie 2027.

Comisia Europeană urmează să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind integritatea ecologică a cadrului CORSIA până la 1 iulie 2026. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat pentru euronews că Executivul nu l-a prezentat încă.