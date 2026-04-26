Din cuprinsul articolului

63% dintre bucureșteni consideră că Bucureștiul este administrat într-o direcție greșită

Un sondaj realizat de CURS evidențiază o nemulțumire semnificativă a locuitorilor din București față de modul în care este administrat orașul. Majoritatea respondenților, respectiv 63%, consideră că Bucureștiul se îndreaptă într-o direcție greșită. În schimb, 31% apreciază că direcția este una bună, în timp ce 6% dintre participanți nu au oferit un răspuns sau nu au o opinie clară în acest sens.

În ceea ce privește problemele considerate cele mai importante, traficul și aglomerația sunt menționate cel mai frecvent, de 27% dintre respondenți. Acestea sunt urmate de nivelul impozitelor și taxelor, indicat de 13% dintre participanți, precum și de starea proastă a străzilor, menționată de 12%.

Alte aspecte care contribuie la nemulțumirea locuitorilor sunt curățenia, semnalată de 10% dintre respondenți, precum și problemele legate de furnizarea apei calde și nivelul general de trai, fiecare cu câte 9%. Sănătatea este indicată ca problemă principală de 8% dintre participanți, în timp ce poluarea este menționată de 7%. Mai puțini respondenți consideră parcările o problemă majoră, acestea fiind indicate de 3%, iar transportul în comun este menționat de doar 1% dintre cei chestionați.

PSD conduce intențiile de vot cu 22% în București

CURS a realizat și o cercetare de tip Omnibus în București, în perioada 22 aprilie 2026–25 aprilie 2026. Studiul a fost efectuat pe un eșantion de 1.073 de persoane adulte din Capitală, având o marjă de eroare de ±3% și un nivel de încredere de 95%.

Rezultatele sondajului indică o stare generală de nemulțumire în rândul bucureștenilor, precum și percepția unor tensiuni politice vizibile în spațiul public. La nivel național, 74% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 19% apreciază că direcția este una bună, iar 7% nu își exprimă o opinie. Diferența semnificativă dintre cele două tabere confirmă predominanța unei percepții negative asupra evoluției generale a țării.

În ceea ce privește Bucureștiul, 63% dintre respondenți consideră că orașul merge într-o direcție greșită, în timp ce 31% au o opinie pozitivă, iar 6% nu se pronunță. Deși evaluarea este ușor mai echilibrată decât la nivel național, nemulțumirea rămâne majoritară în rândul locuitorilor Capitalei.

Principalele probleme identificate de bucureșteni sunt traficul și aglomerația, menționate de 27% dintre respondenți. Acestea sunt urmate de nivelul impozitelor și taxelor, cu 13%, și de starea infrastructurii stradale, cu 12%. Curățenia este indicată de 10% dintre participanți, în timp ce problemele legate de apa caldă și nivelul de trai sunt menționate de câte 9%. Sănătatea este considerată o problemă importantă de 8% dintre respondenți, poluarea de 7%, iar parcările și transportul în comun sunt indicate în proporții mai mici, de 3%, respectiv 1%. În ansamblu, preocupările legate de mobilitate urbană și costuri de trai domină clar percepția publică.

În plan politic, sondajul evidențiază o competiție strânsă între principalele partide. PSD ar obține 22% din intențiile de vot, în timp ce PNL și AUR sunt la egalitate, cu câte 20%. USR ar fi creditat cu 16%, iar restul formațiunilor politice se situează la procente mai mici, precum SENS cu 6%, PNRR–Piedone și SOS România cu câte 5%, Partidul Oamenilor Tineri și REPER cu câte 2%, în timp ce alte opțiuni însumează 2%.

67% dintre bucureșteni declară că au auzit despre tensiunile din coaliția de guvernare, iar 21% au auzit despre acestea, dar nu sunt bine informați. Doar 7% afirmă că nu au auzit deloc despre subiect, iar 5% nu au răspuns. Rezultatele arată că tema este una larg cunoscută în spațiul public și prezentă în atenția majorității respondenților.