Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dispus sancțiuni împotriva companiei Bogdan Insurance Broker de Asigurare-Reasigurare SRL, aplicând o amendă și suspendând temporar dreptul firmei de a intermedia polițe de asigurare. Măsura a fost luată după analiza unui control permanent, iar decizia a devenit oficială odată cu publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 80, din 2 februarie 2026.

Controlul ASF a scos la iveală faptul că societatea nu și-a respectat obligațiile legale ce stau la baza autorizării sale, încălcând prevederi ale Legii nr. 236/2018 și norme emise de autoritate. În mod particular, s-a constatat că directorul executiv și administratorul companiei avea certificat profesional expirat încă din 13 ianuarie 2023, nefiind efectuate orele anuale obligatorii de pregătire profesională.

Chiar și în aceste condiții, compania și-a continuat activitatea de distribuție de asigurări, deși legea prevede clar că persoanele cu atribuții de conducere trebuie să îndeplinească permanent cerințele de competență profesională. ASF atrage atenția că respectarea acestor norme nu are un caracter formal, ci garantează protecția clienților și buna funcționare a pieței.

Raportul de control arată că neregulile s-au menținut pe întreaga perioadă de funcționare a firmei, autoritatea considerând că acestea afectează încrederea consumatorilor și pot crea riscuri semnificative. Ca urmare, pe lângă amenda contravențională, societății i s-au impus obligații clare de remediere pentru a readuce activitatea în conformitate cu cerințele legale. Reluarea activității de distribuție va fi permisă numai după ce toate condițiile ASF vor fi respectate.

Oricine dorește să profeseze în distribuția de asigurări, piața de capital sau în domeniul pensiilor private trebuie să dețină un certificat de pregătire profesională emis sub supravegherea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Acest document atestă că persoana respectivă îndeplinește standardele minime de competență și poate desfășura legal activități în aceste sectoare.

Certificarea se realizează în două etape: pregătirea inițială, necesară pentru obținerea dreptului de a profesa și a codului de intermediar RAF sau RAJ, și pregătirea continuă, care trebuie reînnoită periodic pentru a menține certificatul valid.

Cursurile sunt organizate exclusiv de furnizori autorizați de ASF, cum este Institutul de Studii Financiare (ISF). Obținerea certificatului presupune promovarea unui examen final, care include sesiuni de simulare online pentru familiarizarea cu subiectele testate.

Pentru înscrierea la curs, solicitanții trebuie să depună o cerere completă, copia actului de identitate, diploma de studii (cel puțin nivel bacalaureat) și dovada plății taxei de examen.

Valabilitatea certificatului este strict reglementată. Nerespectarea termenelor de reînnoire prin pregătire continuă, conform Normei ASF nr. 23/2021, duce la pierderea dreptului de a profesa, iar persoana trebuie să reia integral programul de pregătire inițială. Pentru a verifica statutul unui certificat, ASF pune la dispoziție Registrul Intermediarilor (RIS), o resursă publică și actualizată.