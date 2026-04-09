Volumul total al primelor brute subscrise a ajuns la aproximativ 25,8 miliarde de lei în 2025, marcând o creștere de 10% față de anul anterior. Această evoluție confirmă tendința de maturizare a pieței și interesul tot mai ridicat pentru produsele de protecție financiară.

Creșterea a fost susținută în principal de companiile autorizate de ASF, care au avut un avans de 11%, în timp ce sucursalele au înregistrat o creștere de 7%. Diferența reflectă consolidarea actorilor locali și adaptarea mai rapidă la dinamica pieței.

Anul 2025 a fost marcat și de schimbări importante, precum eliminarea plafonării tarifelor RCA, dar și restricționarea activității unei companii care opera în baza libertății de a presta servicii (FoS), începând cu 1 iulie.

Segmentul asigurărilor generale rămâne pilonul principal al pieței, cu o pondere de aproximativ 80% din totalul primelor brute subscrise.

În acest context, asigurările RCA continuă să aibă un rol esențial, generând prime de aproximativ 10,9 miliarde de lei, în creștere cu 9% față de 2024. Această evoluție reflectă atât creșterea numărului de polițe, cât și ajustările de preț după eliminarea plafonării.

Principalii indicatori ai pieței asigurărilor (2025)

Indicator Valoare 2025 Evoluție Prime brute subscrise 25,8 mld. lei +10% Prime RCA 10,9 mld. lei +9% Despăgubiri plătite 12,3 mld. lei +16% Rezerve tehnice 27 mld. lei +22% Investiții totale 38,5 mld. lei +19% Intermediere brokeri 68% +9%

Valoarea totală a despăgubirilor plătite a ajuns la aproximativ 12,3 miliarde de lei, în creștere cu 16%. Această majorare reflectă atât extinderea portofoliilor, cât și presiunile tot mai mari din zona daunelor.

Asigurările generale concentrează 83% din totalul plăților, ceea ce confirmă rolul dominant al acestui segment și vulnerabilitatea sa la creșterea costurilor.

Rezervele tehnice ale asigurătorilor, calculate conform regimului Solvabilitate II, au urcat la circa 27 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 22%. Această evoluție indică o consolidare a capacității companiilor de a face față obligațiilor viitoare.

În paralel, portofoliul investițional a crescut la 38,5 miliarde de lei, cu un avans de 19%. Strategia de investiții a rămas una conservatoare, dominată de instrumente cu venit fix, în special obligațiuni guvernamentale, care reprezintă peste 60% din total.

Această abordare reflectă nevoia de stabilitate și predictibilitate într-un context economic incert.

Distribuția produselor de asigurare este dominată în continuare de brokeri, care au intermediat aproximativ 68% din totalul primelor brute subscrise, echivalentul a 17,6 miliarde de lei.

Pe segmentul asigurărilor generale, gradul de intermediere este foarte ridicat, de 82%, în timp ce în zona asigurărilor de viață rămâne mult mai redus, la 13%.

Această diferență arată că produsele de viață sunt încă insuficient dezvoltate sau promovate în România.

Indicatorii de solvabilitate rămân la niveluri confortabile, cu ratele SCR și MCR peste pragurile reglementate și în ușoară creștere. În același timp, indicatorii de lichiditate – 2,95 pentru asigurările generale și 3,6 pentru cele de viață – arată că societățile au capacitatea de a-și onora obligațiile.

Per ansamblu, piața asigurărilor din România se află într-un proces de creștere și consolidare, susținut de cererea stabilă și de o gestionare prudentă a riscurilor.

La finalul anului 2025, 24 de societăți erau autorizate să opereze pe piață, alături de 15 sucursale active.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este instituția responsabilă pentru reglementarea și monitorizarea pieței asigurărilor, a pensiilor private și a pieței de capital, având un rol esențial în menținerea stabilității financiare.

Anul 2025 confirmă consolidarea pieței asigurărilor din România, cu creșteri solide ale principalilor indicatori. În același timp, presiunile din zona daunelor și dependența de segmentul RCA rămân provocări importante pentru perioada următoare.