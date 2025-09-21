Casa Albă a anunțat că s-a ajuns la un acord referitor la viitorul TikTok în Statele Unite, prin care partea americană va obține controlul asupra algoritmului, majoritatea în consiliul de administrație și responsabilitatea pentru securitatea datelor.

Potrivit informațiilor publicate de POLITICO, înțelegerea dintre Washington și Beijing prevede ca americanii să dețină șase din cele șapte locuri în consiliul de administrație al aplicației pe teritoriul SUA, precum și influență directă asupra algoritmului.

„Acest acord înseamnă că TikTok va fi deținut majoritar de americani în Statele Unite”, a declarat sâmbătă Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, pentru Fox News.

„Vor fi șapte locuri în consiliul care controlează aplicația în SUA, iar șase dintre acestea vor fi ocupate de americani”, a precizat ea. Leavitt a adăugat și că „algoritmul va fi de asemenea controlat de America”, însă nu a oferit detalii suplimentare.

Discuțiile privind algoritmul au fost un punct sensibil în negocierile dintre cele două țări, pe fondul îngrijorărilor exprimate de legislatorii americani, care au avertizat în repetate rânduri că Beijingul ar putea folosi aplicația pentru propagandă.

În 2024, Congresul a adoptat o lege bipartizană ce viza interzicerea TikTok, măsură confirmată de Curtea Supremă la începutul anului. Cu toate acestea, Donald Trump a amânat în repetate rânduri implementarea interdicției, pe măsură ce discuțiile privind proprietatea au continuat.

Săptămâna trecută, fostul președinte a decis din nou suspendarea oricărei restricții până la 16 decembrie, după ce administrația sa a anunțat că a fost stabilit cadrul pentru un acord.

De partea cealaltă, Beijingul a transmis recent că nu intenționează să transfere algoritmul către SUA, ceea ce arată că, în ciuda progreselor, divergențele rămân. După o discuție telefonică între Donald Trump și Xi Jinping, Washingtonul a vorbit despre un acord finalizat, care necesită doar semnătura, în timp ce comunicatul guvernului chinez a menționat doar continuarea negocierilor.

În ceea ce privește gestionarea datelor, Leavitt a precizat că responsabilitatea va reveni companiei Oracle, condusă de Larry Ellison, apropiat al lui Trump. „Toate detaliile au fost deja aprobate”, a declarat secretarul de presă. „Acum mai trebuie doar ca acest acord să fie semnat”.