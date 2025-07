Dacia a înregistrat un succes notabil pe segmentul C-SUV cu noul model Bigster, care a avut un debut promițător pe piețele din Germania și Franța. Conform primelor date privind vânzările, Bigster a reușit deja să depășească modele consacrate în aceste două țări.

În Germania, statisticile privind înmatriculările din luna iunie arată că Dacia Bigster a atins un volum de 1.227 de unități vândute, performanță obținută în doar a doua lună completă de prezență pe piață, potrivit Profit.ro.

Până în prezent, Dacia Bigster a înregistrat un total de aproximativ 3.000 de unități înmatriculate în Germania, un rezultat considerat remarcabil pentru un model aflat abia în a doua lună de disponibilitate pe piață. În Franța, cifrele din luna iunie indică un volum de 2.386 de unități vândute, confirmând interesul ridicat pentru noul SUV al mărcii românești și consolidând poziția sa în segmentul C-SUV la nivel european.

Bigster a reușit să depășească deja modelul Jogger în Franța, unde acesta din urmă a înregistrat 2.067 de unități, și s-a apropiat semnificativ de vânzările Jogger din Germania, care au ajuns la 1.305 unități. De asemenea, Bigster se apropie rapid de performanțele modelului Duster, care a înregistrat 1.698 unități vândute în Germania și 4.121 în Franța, punând astfel presiune pe poziția acestuia în topul preferințelor clienților.

Modelul Bigster a intrat în producție în primăvara acestui an, pe liniile de fabricație ale uzinei Dacia de la Mioveni.

German Car of the Year testing gave me the perfect excuse to drive something I’ve been desperate to drive…

The Dacia Bigster is bloody brilliant 🤩 pic.twitter.com/iKxdHeuKsV

— Steve Fowler (@SteveFowler) June 24, 2025