Guvernul se confruntă cu o presiune financiară semnificativă, pe fondul planurilor ambițioase de investiții locale și al necesității implementării unui nou pachet de măsuri fiscale.

Premierul Ilie Bolojan avertizează că resursele bugetare disponibile nu mai permit demararea de noi proiecte în cadrul programului Anghel Saligny, care a susținut până acum mii de lucrări de infrastructură în întreaga țară, de la drumuri locale până la rețele de utilități.

„Imaginati-va ca am avut mii de contracte si avem contracte semnate de aprox 53 de miliarde de lei. În fiecare localitate din Romania se face cate ceva – o strada, lucrari de gaz. Am inceput multe lucrari fara sa ne gandim daca le putem acoperi. Anul acesta NU vom mai semna contracte noi. Nu mai avem bani si spatii fiscale. Nu putem sa le promitem primarilor ca anul acesta se va dubla bugetul”, a declarat Ilie Bolojan la Digi 24.

Oficialul a subliniat că promisiunile privind dublarea bugetelor locale nu mai pot fi onorate, din cauza acumulării de cheltuieli și a creșterii salariilor și pensiilor.

„Este o continuare a primului pachet, cu impact mare pe cheltuieli importante, în așa fel încât să întrerupem pensionarea la 45 de ani, deci se corectează un lucru care nu ar fi trebuit să existe. Dat fiind complexitatea lui, eu sper ca până la finalul acestei luni să fie adoptat. Dacă nu adoptăm acest pachet, vom intra într-o fundătură. Fac tot ce ține de mine și de colegii mei pentru a trece România de această perioadă dificilă. Dacă doar vom face primul pachet, e doar o problemă de timp ca lucrurile să se termine prost și să intrăm în insolvență în toamnă. Eu, cât timp sunt premier, voi face tot ce este posibil să evităm acest lucru. Lucrurile astea nu le faci cu inima largă, deci e nevoie de o stabilitate ca să iei asemenea măsuri. S-au adunat cheltuieli enorme, creșteri de salarii și pensii”, a declarat premierul Ilie Bolojan, pentru sursa citată.

În paralel, Guvernul pregătește un al doilea pachet de măsuri fiscale, menit să corecteze disfuncționalitățile din sistem, inclusiv pensionarea anticipată la 45 de ani. Bolojan a precizat că adoptarea acestui set de măsuri este posibilă doar prin asumarea răspunderii în Parlament și speră ca aprobarea să aibă loc până la sfârșitul lunii august.

„Dată fiind amploarea lui nu poate fi adoptat decât prin asumare de răspundere și sper ca până la finalul lunii va fi adoptat. Dacă nu, înseamnă că nu conștientizăm situația în care ne aflăm”, a subliniat Ilie Bolojan.

Guvernul navighează între nevoia de a susține dezvoltarea locală și imperativul de a menține stabilitatea economică, într-un context în care resursele financiare sunt limitate și deciziile de politică fiscală sunt esențiale pentru viitorul țării.