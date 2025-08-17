Nutriționiștii avertizează că interzicerea fast-food-ului nu este întotdeauna o soluție bună. Un burger sau o porție de cartofi prăjiți, savurate ocazional, nu reprezintă un pericol atâta timp cât există moderație și echilibru.

Deși fast-food-ul are o imagine negativă în rândul părinților și al celor preocupați de alimentația sănătoasă, specialiștii subliniază că eliminarea completă a acestor preparate poate fi contraproductivă. Potrivit experților citați de Mediafax, cheia este consumul responsabil – controlul porțiilor și menținerea unui echilibru în dietă fiind esențiale pentru o relație sănătoasă cu mâncarea.

Dieteticianul Julia Cassidy atrage atenția că demonizarea fast-food-ului poate avea consecințe negative, în special asupra copiilor. Ea povestește că îi permite fiului său să mănânce ocazional la McDonald’s fără a-l face să se simtă vinovat. În acest fel, promovează o abordare echilibrată și flexibilă față de alimentație, reducând riscul apariției unor tulburări alimentare.

Nutriționista Heidi McIndoo, din Boston, își permite și ea să le ofere copiilor săi ocazional mese de la McDonald’s, dar pune accent pe echilibru. Ea recomandă înlocuirea sucului cu lapte și alegerea feliilor de mere ca garnitură mai sănătoasă.

În același registru, dieteticianul Nikki Fata, din Chicago, subliniază că burgerii, cartofii prăjiți sau nuggets-urile pot furniza nutrienți importanți – carbohidrați, proteine, grăsimi și micronutrienți – dacă sunt consumați cu moderație și în cantități echilibrate.

Nutriționista premiată Kate Llewellyn-Waters recomandă, atunci când e nevoie de un răsfăț, să alegem pizza în locul opțiunilor ultraprocesate, precum cele de la McDonald’s, cu condiția ca aceasta să fie bogată în legume și proteine de calitate. Ea atrage atenția că dimensiunea porțiilor contează enorm: porțiile prea mari pot dubla aportul caloric, indiferent de tipul de mâncare.

Pe scurt, specialiștii sunt de acord că fast-food-ul nu trebuie interzis complet. Alegerea inteligentă, moderația și echilibrul în dietă permit ca micile răsfățuri ocazionale să facă parte dintr-un stil de viață sănătos.