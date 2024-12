Doliu în lumea filmului! A murit actrița Jill Jacobson

Doliu în lumea filmului! Actrița Jill Jacobson, cunoscută mai ales pentru activitatea sa în franciza „Star Trek” și drama „Falcon Crest”, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani.

Aceasta a murit pe data de 8 decembrie, la Los Angeles, după „o boală lungă”, a confirmat publicistul ei, Daniel Harary, într-o declarație pentru The Times.

„Frumoasă, energică și pozitivă până la sfârșit, ea va fi profund regretată de numeroase rude, prieteni și de câinii ei iubiți, Benny și Kowalski”, se arată în declarație.

Originară din Texas, Jill Jacobson s-a bucurat de o carieră ce s-a întins pe mai mult de 40 de ani și a inclus zeci de credite în televiziune și film, inclusiv un rol recurent în serialul CBS „Falcon Crest”, câștigător al premiului Emmy. Din 1985 până în 1987, pe parcursul a 22 de episoade, aceasta a jucat rolul lui Erin Jones și a împărțit ecranul cu actori precum Jane Wyman și Robert Foxworth, scrie LA Times.

În timpul rolului său în „Falcon Crest”, actrița a apărut, de asemenea, în rolul lui Larue Wilson în opt episoade din „The New Gidget”, o continuare sindicalizată a sitcomului ABC „Gidget” de la mijlocul secolului.

Carieră impresionantă în televiziune

De-a lungul carierei sale în televiziune, Jill Jacobson s-a bucurat, de asemenea, de multiple incursiuni în domeniul science-fiction cu roluri minore în „Quantum Leap” și în serialele „Star Trek” „The Next Generation” și „Deep Space Nine”. A apărut, de asemenea, în „The Fix”, „Castle”, „Party Down”, „Days of Our Lives”, „Who’s the Boss?” și „Newhart”.

Deși a fost cunoscută pentru activitatea sa TV de la mijlocul anilor ’80 și începutul anilor ’90, aceasta a jucat și în filme precum „Not Just Another Affair”, „Forbidden Love”, „Splash”, „Cats Dancing on Jupiter”, „Last Look” și „Visage”.

Jill Jacobson a fost, de asemenea, purtător de cuvânt al Societății Americane de Cancer, care a sărbătorit activitatea ei de voluntariat.

Începuturile carierei

Aceasta absolvit Universitatea din Texas, în Austin. La scurt timp după terminarea facultății, Jacobson s-a mutat din Texas la Los Angeles pentru a se dedica actoriei. Ea și-a făcut debutul ca personaj titular în filmul horror „Nurse Sherri” din 1977. În ultimii ani, Jacobson a făcut și stand-up pe scena comică din Los Angeles. Pentru prieteni și familie, talentele ei se extindeau dincolo de actorie.