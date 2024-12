Jill Jacobson, una dintre cele mai prolifice actrițe de televiziune și film, cunoscută pentru aparițiile sale în producții emblematice precum Star Trek: The Next Generation, Who’s the Boss? (Cine-i şeful?) sau Falcon Crest, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani.

Cu o carieră întinsă pe mai multe decenii, marea actriță a lăsat o amprentă de neșters în lumea divertismentului, fiind apreciată nu doar pentru talentul actoricesc, ci și pentru umorul său debordant și eleganța clasică.

Marea actriță Jill Jacobson s-a stins după o lungă suferință

Vestea morții lui Jill Jacobson a fost confirmată duminică, 15 decembrie, de către prietenul și publicistul ei, Daniel Harary, pentru publicația Variety. Harary a precizat că actrița s-a stins din viață pe 8 decembrie, la Cedars-Sinai Culver Health Center din Los Angeles, după o „lungă suferință”.

Pe parcursul carierei sale, Jacobson a devenit o voce importantă și în afara scenei. Într-un episod din septembrie al emisiunii The Jim Masters Show, ea a vorbit deschis despre lupta sa cu cancerul esofagian, o afecțiune care i-a afectat profund viața.

„Ce am trăit a fost extrem de intens. Pur și simplu nu mai poți funcționa. Acum sunt atât de recunoscătoare, vreau doar să continui, să ajut oameni. Experiența te face să vrei să-i sprijini pe ceilalți”, a declarat aceasta

Omagii emoționante de la prieteni și colaboratori

Managerul lui Jill Jacobson, Ben Padua, a transmis un mesaj emoționant pentru Entertainment Weekly:

„Suntem profund întristați să ne luăm rămas bun de la frumoasa noastră, sufletista, hilar de amuzanta și incredibil de rafinata Jill Jacobson. Jill era un adevărat vulcan de energie actoricească, cu un simț al umorului ce amintea de filmele fraților Marx și un glamour de epocă hollywoodiană. Mulțumim, Jill. Te vom revedea în visele noastre.”

Caryn Richman, colega lui Jacobson din serialul The New Gidget, a subliniat talentul actriței și impactul ei pe platourile de filmare:

„Simțul comic al lui Jill era genial. Entuziasmul și dragostea ei pentru viață au făcut ca timpul petrecut împreună să fie o bucurie.”

De la Texas la Hollywood: o carieră de durată în film și televiziune

Originară din Texas, Jill Jacobson a studiat radio, televiziune și film la Universitatea din Texas, Austin, înainte de a se muta la Los Angeles pentru a-și începe cariera actoricească. În primii ani, a jucat în filme precum Nurse Sherri (1977) și Bad Georgia Road.

De-a lungul carierei sale, a avut numeroase roluri memorabile în filme independente de comedie, inclusiv Forbidden Love (1982), Baby Sister (1983) și Splash (1984).

În televiziune, Jacobson a apărut în diverse seriale, interpretând personaje precum Erin Jones în 22 de episoade din Falcon Crest, dar și roluri episodice în Days of Our Lives, Quantum Leap și Newhart.

Un punct important al carierei sale a fost apariția în două seriale din universul Star Trek — The Next Generation și Deep Space Nine — în roluri diferite.

Proiecte recente și impact în teatru și comedie

Până de curând, Jill Jacobson a continuat să fie activă în industria divertismentului. Ultima sa apariție a fost în 2020, în seria de antologie horror Etheria.

Pe lângă cariera sa în televiziune și film, actrița a fost apreciată și pentru prestațiile sale pe scenele de teatru și în stand-up comedy, susținând spectacole la locații legendare precum The Comedy Store și The Improv din Los Angeles.

Familia sa a transmis un mesaj emoționant prin intermediul publicației Deadline: