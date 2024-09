Doliu în lumea filmului. Actrița britanică Barbara „Babs” Wheelton a murit, zilele trecute, la vârsta de 93 de ani, după o lupă îndelungată cu maladia Parkinson.

Îndrăgita actriță, care s-a născut la Londra în 1931 și s-a mutat în anii 60 în Australia, a apărut în numeroase seriale de televiziune ale anilor 70.

Cel mai cunoscut personaj interpretat de ea rămâne, cu siguranță, cel din serialul ”Prisoner: Cell Block H”.

Barbara „Babs” Wheelton a interpretat trei personaje diferite în drama australiană ”Prisoner”

De fapt, Barbara „Babs” Wheelton a interpretat trei personaje diferite în drama australiană ”Prisoner”, cunoscută și sub numele ”Prisoner: Cell Block H”, care a fost difuzată din 1979 până în 1986, scrie Daily Mail.

Alte roluri care i-au adus aprecierea publicului au fost cele din serialele australiene ”The Sullivan”s, ”Cop Shop” și „Homicide”.

Familia a confirmat decesul într-un necrolog publicat în The Age.„Cu mare durere în suflet anunțăm moartea Barbarei (Babs) Wheelton, duminică, 18 august 2024. A fost iubită de familia ei, de cei care i-au fost parteneri de viață și și de prietenii dragi. În loc de flori, vă rugăm să faceți o donație pentru Fight Parkinson’s Victoria.”

În urma ei rămân cei trei copii, Simon, Stephanie și Paul, dar și mulți nepoți și strănepoți. Înmormântarea a avut loc luni, 26 august, la Melbourne, într-un cadru privat.

Ne va fi foarte dor de tine, dar vom duce cu noi oriunde amintirile minunate

Într-un omagiu emoționant, adus pe social media, una dintre nepoatele actriței a scris: „În amintirea mătușii mele B, pe care am iubit-o și am prețuit-o. Poate că am trăit departe una de cealaltă, dar tu știi că ai fost mereu aproape, în gândurile și inima mea.

„Sărbătorile noastre la Melbourne nu vor mai fi la fel fără tine. Ne-plăcea să auzim poveștile pe care ni le spuneai cu atâta bucurie, la fel cum îți plăcea să le auzi pe ale noastre. Ne va fi foarte dor de tine, dar vom duce cu noi oriunde amintirile minunate pe care le avem cu tine”.

”O veste atât de tristă, o altă mare actriță a dispărut”

Fanii au postat mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare, aducându-i un omagiu. Cineva a postat următorul mesaje:

„A fost o actriță minunată și am văzut-o în toate serialele TV în care a jucat de-a lungul anilor. Personajele interpretate de ea erau grozave. Era plină de umor și aparițiile ei ne încântau. RIP!”

Altcineva a comentat:

„Odihnește-te în pace!”

iar un alt internaut a scris:

„O veste atât de tristă, o altă mare actriță a dispărut. Odihnește-te în pace Babs”.

De-a lungul carierei sale, Barbara a jucat alături de actori australieni precum Charles „Bud” Tingwell, Michael Caton și Noni Hazlehurst. Pe lângă actorie, a cochetat și cu literatura, semnând mai multe nuvele publicate la începutul anilor 90.