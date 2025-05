Cora Sue Collins a jucat alături de mari actori de la Hollywood, ca Greta Garbo, William Powell, Bette Davis, Caludette Colbert și Myrna Loy. Collins s-a stins în locuința sa din Beverly Hills din cauza unor complicații în urma unui accident vascular cerebral. Anunțul a fost făcut de fiica ei, Susie Krieser, pentru The Hollywood Reporter.

Pe când avea doar câțiva ani, Cora Sue Collins a început să joace în filmele”Torch Singer” (1933), ”Frances Dee în The Strange Case of Clara Deane” (1932) și ”Keep ‘Em Rollin”g (1934). Uilterior, a fost distribuită în producțiile ”Caravan” (1934), ”Oberon în The Dark Angel” (1935) și ”Lynn Bari în Blood and Sand”. (1941). Până la 18 ani jucase în 50 de filme.

Greta Garbo a ales-o personal să joace alături de ea

Greta Garbo a fost cea care a ales-o pe Collins să joace în filmul în ”Queen Christina” (1933), iar peste doi ani au jucat din nou împreună în filmul ”Anna Karenina” (1935).

După ce s-a retras din lumea filmului, Greta Garbo o invita frecvent pe Collins în apartamentul ei pentru a bea împreună ceaiul de după-amiază. Tânăra Collins și Greta Garbo au rămas prietene până la moartea lui Garbo, în 1990.

Collins îl numea pe actorul Pat O’Brien, o vedetă a anilor 30 „unchiul Pat”, a patinat alături de legendarul actor Cesar Romero și a fost îngrijtă de Lana Turner.

Cora Sue Collins a jucat în peste 30 de filme

Comparată adesea cu Shirley Temple, Cora Sue Collins a jucat în peste 30 de filme din 1932 până în 1945.

Collins s-a născut pe 19 aprilie 1927, în Beckley, Virginia de Vest. Mama ei a adus-o pe ea și pe sora ei mai mare la Los Angeles chiar înainte ca ea să împlinească 4 ani.

Iată ce povestea ea într-un interviu din 2015:

„În a treia zi în care am ajuns in LA, m-am dus cu mama să o înscrie pe sora mea mai mare la școală. Ne îndreptam spre intrarea în școală, amândouă ne țineam de mâna mamei, când s-a apropiat de noi o mașină frumoasă. O femeie elegantă s-a dat jos mașină și a spus: „Scuzați-mă, ați fi de acord să vă fotografiez fetița?’ După ce mama și-a dat acordul, femeia mi-a spus să urc în mașină, spunând că are loc un casting chiar acum la Universal Studios”. Despre filmările la ”The Strange Case of Clara Deane” (1932), ea și-a amintit: „Trebuia să plâng în această scenă pe care urma să o filmăm. Mama era pe platourile de filmare cu mine, bineînțeles, eram foarte mică. Dar imediat au apărut doi bărbați care au scos literalmente de pe platou. Mama habar nu avea ce se întâmplă”.

S-a retras din actorie la 18 ani pentru a se bucura de anonimat

Cora Sue Collins a continuat:

„M-am uitat la regizor și mi-a spus: „Ei bine, nu ai de gând să plângi?” Și i-am răspuns: „Dacă vrei să plâng, lasă-mă un minut să mă gândesc la ceva trist.” Aceasta este o poveste adevărată.”

În anul următor, Collins a interpretat rolul Sylviei Sidney în ”Jennie Gerhardt” și a fost principala atracție la premiera filmului ”Regina Christina” la Teatrul Chinezesc Grauman, unde a fost însoțită de șeful MGM, Louis B. Mayer, după ce a ajuns într-o caleașcă în miniatură, trasă de ponei Shetland. Garbo refuza să facă publicitate filmelor în care juca.

Collins a semnat un contract cu MGM în 1934 pentru 250 de dolari pe săptămână (aproximativ 5.900 de dolari în banii de azi) și a apărut în 10 filme într-un singur an, inclusiv in ”Black Moon” cu Fay Wray, ”The Scarlet Letter” cu Colleen Moore, ”The World Accuses” cu Dickie Moore.

În 1942, Collins a interpretat rolul unei un adolescente cu probleme în ”Get Hep to Love”. Apoi a jucat în filmele ”Youth on Trial” (1945) și ”Week-End at the Waldor”f (1945). A decis să se retragă din actorie la vârsta de 18 ani, mărturisind: „Am vrut să mă bucur de luxul anonimatului”.