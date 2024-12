Leopoldina Bălănuță s-a născut într-un sătuc de poveste Vrancea în 1934, marcând începutul unei vieți dedicate artei și sacrificiului. Provenită dintr-o familie modestă, actrița a fost un simbol al rezilienței și al talentului necondiționat, reușind să strălucească în fața publicului și să lase o amprentă profundă asupra teatrului românesc. A fost o artistă care a interpretat cu o sensibilitate profundă personaje pline de complexitate, aducând o grație și autenticitate rară pe scenă și pe ecran.

Leopoldina Bălănuță a crescut într-o familie modestă, fiind fiica preotului Neculai Bălănuță și a Sandei, o femeie cu o ambiție puternică pentru educația fiicelor sale. Copilăria ei a fost înconjurată de lipsuri, dar și de dragoste necondiționată din partea familiei.

Se spune că arta își naște seva din suferință. Iarna rece a anului 1934 a marcat începutul vieții Leopoldinei Bălănuță într-o notă dramatică, prefigurând destinul artistic strălucit ce avea să urmeze.

În vara anului 1935, preotul Bălănuță a primit o promovare și familia s-a mutat în parohia bisericii din Păulești. Când Poldi trebuia să înceapă clasa întâi în 1941, războiul era în plină desfășurare și tatăl său a fost chemat pe front ca confesor militar.

Rămasă singură, Sanda a decis să le ofere fetelor o educație solidă și le-a trimis la Școala de Fete nr. 4 din Focșani, la 60 de kilometri distanță. Viața ei a fost marcată de greutăți și suferințe, culminând cu capturarea tatălui de către sovietici în vara lui 1944.

Chiar și în aceste condiții, Poldi și-a continuat studiile, terminând clasa a IV-a la Liceul de Fete din Focșani în 1948.

Întoarcerea tatălui ei și încheierea războiului nu au adus pacea așteptată, deoarece au început provocările regimului comunist.

Tata era preot, deci mereu legat de oameni, iar eu, la numai 3 ani, stând în braţele bunicii, rosteam «Crezul» în biserică. Apoi, la superbul teatru din Focşani, am trăit bucuria de a-i vedea jucând, în repetate rânduri, pe doamna Aura Buzescu sau pe actorii George Vraca, Ion Manolescu şi mulţi alţii“, povestea Poldi în iulie 1996.

„Fără exagerare şi fără patetism, copilăria mea pot spune că a fost un rai. Pe atunci, aşa îmi închipuiam eu că trebuie să fie în Rai, tot ceea ce însemna ţinutul Vrancei. (…) Când a trebuit să merg la şcoală, la Focşani, am suferit cumplit. Chiar şi acum resimt acel dor sfâşietor după locurile natale. (…)

Leopoldina Bălănuţă a avut de înfruntat multiple provocări în încercarea sa de a-și construi o viață ca în basme. Regimul comunist, și istoricul familiei, în special al tatălui său, au încercat să-i eclipseze talentul.

Ea a fost respinsă de trei ori la admiterea la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (IATC), fiind criticată pentru felul cum se prezenta și pentru lipsa de valoare a lucrurilor din casă. Cu toate acestea, Bălănuţă a rămas neînduplecată, cultivând înțelepciunea de a aștepta.

Intrarea în lumea teatrului profesionist nu a fost ușoară pentru Leopoldina Bălănuță. Deși a obținut note maxime la examenele de admitere la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (IATC), dosarul său nu era favorabil în fața comisiei comuniste.

Dar să nu mă înţelegeţi greşit. Nu e vorba de o aşteptare pasivă, ci o pregătire pentru ceea ce urmează să se întâmple. Chiar şi acel ultim lucru care i se poate întâmpla omului are nevoie de pregătire. Pentru mine, aşteptarea este un sentiment puternic şi pozitiv. Aşteptarea este pregătire“, spune Leopoldina Bălănuţă în volumul „Actorul în căutarea personajului“.

Cu toate acestea, în 1953, a reușit să pătrundă în lumea teatrului sub îndrumarea Mariettei Sadova și a lui Marcel Anghelescu, formându-se alături de o generație de mari actori ai teatrului românesc, precum Florin Piersic și Cosma Brașoveanu.

Leopoldina Bălănuță și-a câștigat rapid renumele în lumea teatrului și filmului prin interpretările sale pline de intensitate și autenticitate.

Rolul său emblematic din „Nunta de piatră” – Fefeleaga, i-a asigurat un loc special în inima publicului românesc, da o puteți regăsi și în „Dincolo de pod” în rolul Negustoresei Mara (1976), și în excepționalul rol Zenobia din „Ion: Blestemul pământului, blestemul iubirii” (1980).

Ca orice mare actor, Leopoldina Bălănuţă nu s-a limitat la drame și roluri cu încărcătură psihologică puternică. A avut și interpretări comice remarcabile, cum ar fi sceneta TV „Carre de dame” de G.H. Brăescu (1980), unde a interpretat patru personaje distincte: cucoane sclifosite, pasionate de poker, cleptomane și trișoare – unul dintre momentele de referință din istoria divertismentului românesc.

De asemenea, a avut colaborări de succes cu Televiziunea, apărând în piesele „Gaiţele” (1993), „Strigoii” (1992), „Conu’ Leonida faţă cu reacţiunea” (1985), „Idolul şi Ion Anapoda” (1991), demonstrându-și versatilitatea și talentul de a interpreta o gamă variată de personaje.

A fost cunoscută pentru rolurile sale de dramă, dar și pentru aparițiile în comedii, demonstrând versatilitatea sa de neegalat.

„Teatrul este singura mea raţiune de a fi. Nu am copii, din nefericire. Părinţii i-am pierdut, nu am pe nimeni decât teatrul. Teatrul este singurul lucru care mă ţine şi care m-a ajutat să trec peste tot ce am trecut. Nu va dispărea niciodată teatrul.

Pentru că omul are nevoie de o oglindă, chiar dacă oglinda nu este flatantă întotdeauna. Omul are nevoie să se vadă pe sine, să-şi vadă ghebele, să-şi vadă petele. Am nevoie de această oglindă să se vadă cu ăle bune şi ăle rele…”, spunea ea.