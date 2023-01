Îndrăgitul actor Mitică Popescu a decedat, marți, 3 ianuarie, la spitalul Elias din Capitală. Conform medicilor, acesta suferea de probleme cardiace pe fondul multiplelor comorbidităţi.

Actorul a fost internat inițial pe 18 decembrie la Spitalul de Urgenţă Floreasca din București, în secția Cardiologie. Ulterior, a fost externat pe 30 decembrie, a transmis medicul Bogdan Opriţa, purtătorul de cuvânt al unității medicale, pentru ziarul Libertatea. La scurt timp, Mitică Popescu a fost internat la Spitalul Elias, acolo unde și-a petrecut ultimele clipe din viață.

Care a fost marele regret al actorului

Actorul Mitică Popescu era singur din anul 1998, de când a rămas văduv, după moartea soției sale Leopoldinei Bălănuță. Acesta nu a avut nici moștenitori.

„Regret că nu am copii dar în profesia noastră nu realizezi la timp chestia asta. N-ai timp să ţii nici măcar o floare… Îmi amintesc că atunci când s-a prăpădit bietul tata am avut nu ştiu câte spectacole în acea săptămână. Poldi (n.red. soția lui, Leopoldina Bălănuță) nici n-a putut veni la înmormântare, că avea matineu. Eu dimineaţa am fost la înmormântare la tata, iar seara eram pe scenă. Această meserie înseamnă sacrificii.”, a declarat actorul, pentru Adevărul, în anul 2011.

Mitică Popescu a fost un nume notoriu și unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai României. Dincolo de cariera în actorie, acesta a fost prezentator de televiziune, realizând emisiunea „Dale lu Mitică”, la TVR 2.

Actorul era văduv de 24 de ani

La momentul când s-a internat la spitalul Floreasca, regretatul actor a cerut discreție. „Este internat de ieri, dar și-a exprimat dorința de a nu se da informații suplimentare despre starea sa de sănătate. Cert este că este în stare stabilă, cooperant și conștient.”, a spus doctorul Bogdan Opriţa.

Mitică Popescu trăia singur de mai mulți ani, după ce soția sa s-a stins din viață acum 24 de ani. Din acest motiv, atunci când a împlinit 85 de ani, actorul și-a dorit doar să aibă prieteni și să trăiască.

„În primul rând îmi doresc să fiu sănătos. Îmi mai doresc ca oamenii, din simple cunoştinţe să redevină prieteni, ca înainte de pandemie, nenorocirea asta care s-a abătut asupra noastră. Îmi pare rău că aceste momente dificile nu ne-au apropiat. Sper însă să devenim mai înţelepţi şi îmi doresc să se facă filme bune şi pentru noi.

Mai sper să mă ajute Dumnezeu să trăiesc cât vrea el. Pentru că, aşa cum se întâmplă şi în cazul talentului, totul e de la Dumnezeu.”, a povestit la acea vreme actorul.