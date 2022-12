Actorul Mitică Popescu se pare că are probleme de sănătate după ce a fost internat duminică la Spitalul de Urgenţă Floreasca. Surse apropiate actorului au declarat că acesta este internat la secția de Cardiologie a unității medicale. Actorul a împlinit în urmă cu două săptămâni, pe 2 decembrie, vârsta de 86 de ani.

Probleme de sănătate pentru actorul Mitică Popescu

De asemenea, vestea că actorul s-a internat la spital a fost confirmată și de medicul Bogdan Opriţa, purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca. Acesta a precizat însă că nu poate da momentan detalii despre starea de sănătate a acestuia.

„Este internat de ieri, dar și-a exprimat dorința de a nu se da informații suplimentare despre starea sa de sănătate. Cert este că este în stare stabilă, cooperant și conștient”, a declarat, pentru Gândul, medicul Bogdan Opriţa, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgenţă Floreasca.

Înainte de acest eveniment, Mitică Popescu a vorbit despre viața sa și a mărturisit că, având în vedere facturile la energie, preferă să facă economie în această perioadă. El a spus că preferă să mai pună o haină pentru a face economie, chiar dacă face frigul în casă în plină iarnă.

Actorul face frigul în casă în plină iarnă

Actorul a luat această decizie chiar dacă are o pensie relativ decentă după cei 50 de ani de activitate. De asemenea, el își rotunjește veniturile și din colaborarea sa cu postul TVR 2, acolo unde este gazda emisiunii de reportaje „D-ale lui Mitică!”.

„Eu nu am calorifere, am sobă de teracotă pe gaze. Deocamdată, nu știu cât o să plătesc, aștept factura. Ca să mă mai încălzesc, mai pun pe mine o vestuță, un pulover, o geacă. Noroc că eu sunt și un pic călit, căci am muncit în viață și în frig”, spunea Mitică Popescu, pentru impact.ro, cu doar o săptămână înainte de a fi internat la Cardiologie.

Amintim că, soția lui, actrița Leopoldina Bănuță, s-a stins din viață în urmă cu 24 de ani, după o lungă suferință. De atunci, actorul nu s-a mai recăsătorit, dedicându-se doar vieții artistice.