Dezinformarea devine din ce în ce mai problematică, deoarece progresele tehnologice, precum chatbot-urile de inteligență generală artificială, facilitează generarea și răspândirea rapidă a informațiilor false, susține CNBC.

„Dezinformarea este cea despre care trebuie să spun că este problemă tinerei generații”, a declarat Gates pentru CNBC.

Dezinformarea generată de IA, desemnată principalul risc global

Dezinformarea generată de inteligența artificială a fost desemnată drept principalul risc global din următorii doi ani într-un sondaj al Forumului Economic Mondial. Cincizeci și cinci la sută dintre americani au declarat că guvernul SUA și companiile de tehnologie ar trebui să acționeze pentru a restricționa informațiile false online, conform unui sondaj realizat în 2023 de Pew Research Center.

Gates a realizat cât de gravă este problema după discuția cu fiica sa

Gates susține că o scurtă conversație cu fiica sa, Phoebe, i-a deschis și mai mult ochii asupra gravității problemei.

”Când am auzit-o pe fiica mea vorbind despre modul în care a fost hărțuită online și despre cum prietenii ei au experimentat asta destul de mult, mi-a adus acest lucru în atenție într-un mod la care nu mă gândisem înainte”, a declarat Gates.

Anul trecut, Phoebe Gates a vorbit despre ceea ce ea a numit „concepțiile greșite și teoriile conspirației” privind familia ei și propriile relații, într-un interviu pentru The Information. Ea a amintit și comentariile rasiste din mediul online despre unul dintre foștii ei iubiți, care era negru.

Co-fondatorul Microsoft urmează să abordeze acest subiect într-o viitoare docuserie Netflix în cinci părți, numită „What’s Next? The Future With Bill Gates”, care va avea premiera pe 18 septembrie. Într-un scurt pasaj din acest serial, Gates îi spune fiicei sale că se simte neputincios că nu are o soluție la îndemână pentru a încetini răspândirea dezinformării.

Alte probleme, cum ar fi eradicarea bolilor sau promovarea energiei mai curate, deși sunt ușor de rezolvat, au căi mai clare pentru găsirea unor soluții, spune el.

Ce spune despre informații corecte și informații false

Când Gates a co-fondat Microsoft, a crezut că majoritatea oamenilor va dori să folosească computerele de acasă – și mai târziu internetul – în scopuri pur productive și responsabile, susține el. În „naivitatea mea credeam că atunci când punem la dispoziție informații, oamenii vor dori informații corecte”, adaugă el.

În schimb, discuția cu experți în dezinformare, în timpul filmărilor la documentar, l-a ajutat pe Gates să realizeze că și el împărtășește impulsul uman de a căuta informații care îi confirmă convingerile susținute anterior.

„Până și eu mă voi bălăci”, spune el. „Să spunem că există un politician care nu-mi place și există un articol online care îl critică puțin. Îmi spun: „Oh, este o critică atât de bună mi-a plăcut să o citesc, chiar dacă a fost exagerată”, a adăugat el.

Co-fondatorul Microsoft nu are soluții la dezinformare

Gates spune că nu știe cum poate fi oprită răspândirea dezinformării. El este sensibil la contra-argumentul potrivit căruia restricționarea oricăror informații online ar putea dăuna dreptului la libertatea de exprimare, dar este de acord că trebuie stabilite anumite reguli, spune el. Nu știe însă cine ar trebui să facă asta.

Tacticile obișnuite pentru a elimina dezinformarea și dezinformarea includ programele de alfabetizare pe internet și moderarea conținutului de către platformele de social media.