Visa marchează o nouă eră a comerțului, în care inteligența artificială preia controlul asupra cumpărăturilor și plăților tale. Cu ajutorul unor parteneri precum OpenAI, IBM, Microsoft sau Stripe, compania lansează soluții inovatoare pentru experiențe mai rapide, mai sigure și complet personalizate.

Totul devine posibil prin Visa Intelligent Commerce, noua platformă care îți permite să delegi cumpărăturile unui agent AI de încredere.

Visa şi noua eră a comerțului: cumpărături și plăți cu ajutorul inteligenței artificiale

Inteligenţa Artificială (AI) transformă modul în care facem cumpărături și plăţi. Prin rețeaua sa puternică și pe baza expertizei acumulate de-a lungul mai multor decenii, Visa aduce acum un nivel suplimentar de încredere și securitate pentru comerțul asistat de inteligența artificială.

Lansat în cadrul evenimentului Visa Global Product Drop de la San Francisco, Visa Intelligent Commerce permite AI să caute produse şi să facă cumpărături în locul consumatorului. Este o soluţie de avangardă, oferind acces la reţeaua de plăţi Visa pentru dezvoltatorii primei generații de agenţi AI care vor redefini comerţul.

„În curând, oamenii vor avea agenți AI care vor căuta și selecta produse, vor face plăţi și vor gestiona procesul de cumpărare în numele lor. Pentru gestionarea plăților, acești agenți AI vor trebui să câştige nu doar încrederea consumatorilor, ci şi a băncilor și a comercianţilor”, a declarat Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer la Visa.

„Ca şi în cazul tranziţiei de la cumpărăturile fizice la cele online și apoi la cele de pe telefonul mobil, Visa stabilește acum un nou standard pentru o nouă eră a comerțului”, a declarat Forestell.

„ Cu Visa Intelligent Commerce, agenții AI pot căuta produse și le pot cumpăra pentru consumatori, pe baza preferințelor preselectate ale acestora. Fiecare consumator are posibilitatea de a seta limitele pe care le doreşte, în timp ce Visa facilitează gestionarea celorlalte aspecte”.

Construim un viitor sigur pentru comerţul bazat pe AI

Milioane de oameni se vor baza în curând pe inteligența artificială pentru a găsi articolul de îmbrăcăminte dorit, pentru a căuta un nou loc de vacanță sau pentru a-și gestiona lista de cumpărături. Visa va elimina obstacolele din procesul de plată, facilitând tranzacții securizate într-o lume în care inteligenţa artificială joacă un rol tot mai important.

Visa Intelligent Commerce se bazează pe cei peste 30 de ani de experiență Visa în lucrul cu inteligența artificială și sisteme de învățare automată pentru managementul riscului și al fraudei, asigurând un proces de plată fiabil şi securizat.

Împreună cu lideri din industria AI, printre care Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Samsung, Stripe și alții, Visa va facilita experiențe comerciale personalizate și sigure, bazate pe inteligența artificială, la scară globală.

„Colaborăm cu companii aflate în avangarda inovației în domeniul AI pentru a încuraja implicarea platformelor AI și pentru a sprijini noi modalități de plată, în timp ce securitatea și încrederea rămân prioritatea noastră numărul unu. Împreună cu partenerii noștri, credem cu tărie în potențialul Inteligenței Artificiale de a transforma comerțul, plățile și afacerile, în toate aspectele lor”, a adăugat Forestell.

AI în sprijinul consumatorilor, comercianților și dezvoltatorilor

Visa va contribui la transformarea comerțului asistat de inteligența artificială, în prezent un concept nou, relativ necunoscut, într-o experiență fluidă, sigură și personalizată, atât pentru comercianți cât și pentru consumatori.

Visa Intelligent Commerce oferă o suită de API-uri integrate și un program de parteneriat comercial pentru platformele AI, permițând dezvoltatorilor să implementeze în condiţii de siguranță și la scară largă capabilitățile de comerț AI ale Visa.

Ce aduce nou Visa Intelligent Commerce:

Carduri pregătite pentru AI: Detaliile cardului sunt înlocuite cu credențiale digitale tokenizate, îmbunătățind securitatea pentru consumatori și simplificând procesele de plată pentru dezvoltatori. Acestea confirmă că agentul AI ales de consumator este autorizat să acționeze în numele lui și introduc verificarea identității în operaţiunile de comerț asistat de AI. Doar consumatorul poate instrui agentul AI cu privire la ce să facă și când să activeze plata.

Personalizare cu ajutorul AI: Consumatorul deține controlul. Consumatorii îşi dau acordul pentru furnizarea de informații de bază despre cheltuielile și achizițiile lor cu cardul Visa în vederea îmbunătățirii performanței agentului AI și pentru a obţine recomandări de cumpărături personalizate.

Plăți AI simple și sigure: Permite consumatorilor să seteze cu ușurință limite de cheltuieli și condiții, oferind indicaţii clare pentru tranzacțiile efectuate de agentul AI. Datele privind tranzacţiile comerciale sunt partajate în timp real cu Visa, permițând Visa să efectueze controlul tranzacțiilor și să ajute la gestionarea disputelor.

Tehnologiile de plată Visa, inclusiv API-urile de tokenizare și autentificare, vor permite efectuarea de tranzacții eficiente şi sigure, oferind încredere consumatorilor care folosesc AI pentru a face cumpărături și a plăti.

Visa are decenii de experiență în gestionarea fraudei şi dispune de o platformă de date robustă, folosind această expertiză pentru a crea programul Visa Intelligent Commerce. Implementat iniţial în America de Nord, Visa Intelligent Commerce va fi disponibil şi în Europa în a doua parte a anului 2025.

Visa a lansat noi inovații și noi parteneriate

Tot în cadrul Global Product Drop, Visa a lansat noi inovații și a anunţat noi parteneriate pentru a spori flexibilitatea, securitatea și acceptarea plăţilor.

Stablecoins: De peste jumătate de deceniu, Visa facilitează tranzacțiile cu criptomonede, iar acum extinde aplicațiile pentru stablecoins cu carduri care permit tranzacţii în stablecoins, precum şi decontare și bani programabili. Bridge, o companie deţinută de Stripe, colaborează cu Visa la crearea unui nou produs care, printr-o unică integrare API, permite dezvoltatorilor fintech să ofere clienților lor finali din mai multe țări carduri Visa care permit tranzacţii în stablecoins.

Extinderea Flex Credential: Anul trecut, Visa a reinventat cardul prin introducerea Flex Credential, o nouă generație de carduri care permit trecerea cu uşurinţă de la o metodă de plată la alta (debit, credit, plată în rate fără dobândă). Astăzi, milioane de oameni din întreaga lume folosesc Flex Credential, iar Visa îşi propune să faciliteze noi oportunităţi de utilizare a acestei soluţii, precum extinderea accesului la linii de credit, conturi de investiții, bonusuri de loialitate, carduri pentru companii și multe altele.

Visa și Klarna colaborează pentru a implementa Flex Credential în SUA și vor lansa în premieră în Europa posibilitatea de a folosi un card de debit pentru opţiunea de cumpărături în rate fără dobândă (Buy Now Pay Later), oferind consumatorilor mai multă flexibilitate în modul în care plătesc. Mai multe detalii vor fi anunțate în cursul acestui an.

Introducerea mai multor modalități de plată

Introducerea mai multor modalități de a plăti și de a fi plătit pentru consumatori, comercianți și parteneri din întreaga lume.